Cofinimmo poursuit la vente d’actifs jugés non stratégiques 

Le groupe Cofinimmo vient de céder un important portefeuille immobilier de 265 agences commerciales disséminées partout en France et louées au groupe d’assurance MAAF.

La SIR Cofinimmo vient de boucler la vente du portefeuille immobilier Cofinimur I, uniquement constitué de murs hébergeant (location) des agences du groupe d’assurance français MAAF (groupe Covéa).

Annoncée fin septembre dernier, la cession de cet important portefeuille, acquis de Foncière Atland en 2011 sur base d’un capital de quelque 49 millions d’euros, concernait pas moins de 265 actifs.

Selon Jean-Pierre Hanin, le CEO de Cofinimmo, cette revente groupée s’inscrit pleinement dans la stratégie entamée de revente accélérée d’actifs jugés non stratégiques avec pour objectif de garder sous contrôle le taux d’endettement (-1%) et de financer l’expansion et le renouvellement du portefeuille d’immobilier de santé en Europe, devenu le cheval de bataille de la SIR belge.

L’opération de cession aujourd’hui bouclée a été menée à son terme en un peu plus de deux ans pour un montant avoisinant environ 111 millions d’euros. Certains actifs ont fait l’objet de ventes groupées; d’autres ont été cédés individuellement.