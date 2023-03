Cinq candidats restent en lice pour la reconversion du siège historique de Delhaize

Acquis par citydev.brussels il y a deux ans, l’ancien siège historique de Delhaize à Osseghem offre 4,4 hectares de terrains urbains pour accueillir une reconversion mixte ambitieuse sur le site. Ils restent cinq candidats en lice pour porter le projet baptisé LionCity.

Citydev.brussels, le bras de développement immobilier de la Région bruxelloise, a acquis il y a juste deux ans le site historique de Delhaize à Osseghem (Molenbeek-Saint-Jean). Baptisé LionCity I, le plan masse qui trace les grandes lignes de la reconversion mixte du principal site industriel et logistique concerné, sera développé dans le cadre d’un marché de promotion de travaux dont le budget initial est estimé à 107 millions d’euros.



A cet effet, citydev.brussels, maître d’ouvrage régional, a lancé en septembre dernier un appel à marché pour désigner une équipe pluridisciplinaire qui réalisera ce projet et sera retenue au terme d’une procédure de sélection en deux phases. Les équipes candidates devaient rassembler un promoteur, un entrepreneur, un bureau techniques spéciales-stabilité, trois bureaux d’architectes et un bureau d’architecte paysagiste.



L’équipe lauréate finalement sélectionnée devra en outre s’adjoindre les services d’un bureau d’étude spécialisé dans la consultation participative afin d’intégrer activement les citoyens du quartier dans la conception des affectations au sein des différents espaces publics. Elle devra aussi veiller à conserver la mémoire du site via le maintien d’éléments industriels historiques.

Cinq candidats retenus pour n’en désigner qu’un l’an prochain

Aujourd’hui, après analyse des nombreuses candidatures reçues, cinq candidats ont été retenus et sont désormais invités à remettre une offre pour la seconde phase de la procédure d’attribution. Les cinq candidats en lice sont CIT Blaton RED, Eiffage Development, l’association momentanée Louis de Waele Immo/PSR Brownfield Developers/BCS Investissement, Kairos NV et Van Roey Vastgoed. Les offres finales sont attendues pour septembre 2023. Le choix final est prévu pour mai 2024. «En estimant que le permis d’urbanisme soit délivré en 2027, citydev.brussels mise sur un démarrage du chantier début 2028 et une livraison début 2031», estime prudemment Benjamin Cadranel, l’administrateur général de citydev.brussels, qui rappelle qu’il s’agit d’un marché conjoint porté avec Ahold-Delhaize et la SLRB, citydev.brussels agissant en tant que maître d’ouvrage délégué.

Le site offre une surface de 4,4 ha composée de deux zones distinctes. © citydev.brussels

Un programme copieux en deux temps

Le site concerné offre une surface d’environ 4,4 hectares composée de deux zones distinctes logées entre les chaussées de Ninove et de Gand. La première zone – la plus importante – est formée par les rues Osseghem, Jules Delhaize, Jean-Baptiste Janssen, de Rudder et Euterpe. Elle est inscrite en zone d’entreprise en milieu urbain (ZEMU) et composée d’un ensemble d’immeubles industriels et de bureaux, d’un magasin en exploitation et d’un parking silo.



Dans un premier temps, une étude exploratoire cadrant la reconversion du site a été confiée à un consortium représenté par ArchitectuurPlatform, Terwecoren et Verdickt. Elle s’est conclue par un rapport qui proposait trois scénarios, dont un seul a été retenu.



Le projet mixte retenu, dont les grandes lignes ont été fixées en collaboration avec perspective.brussels et le bouwmeester, incluera des logements acquisitifs de citydev.brussels (24.400 m2 bruts hors-sol), des logements sociaux de la SLRB (4.150 m2 bruts hors-sol), des ateliers pour activités économiques (15.240 m2 bruts hors-sol), un supermarché Delhaize (3.200 m2 bruts hors-sol), des commerces (3.000 m2 bruts hors-sol), 2.000 m2 de toiture avec les infrastructures de base nécessaires pour accueillir une future activité d’agriculture urbaine professionnelle et un réseau de chaleur sur l’ensemble du site. Enfin, dans une seconde phase, viendront s’y rajouter 2.500 m2 d’équipements publics et 2.100 m2 de logements au sein d’un bâtiment mixte qui ne fait pas partie du même marché.



La seconde zone qui sera reconvertie plus tard est plus petite et située rue Osseghem 50 à 56. Elle abrite aujourd’hui un parking et l’ancienne imprimerie de l’entreprise. La parcelle est occupée temporairement par l’association UP-Circus & Performing Arts.