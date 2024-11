Bruxelles: 93 % du pentagone est betonné

Plus de la moitié (53%) de la région bruxelloise est couverte de surfaces imperméables, une part qui a doublé depuis 1955 et qui a augmenté linéairement depuis 1993, indique jeudi Bruxelles Environnement. L’augmentation de ces surfaces constitue un défi pour la gestion des eaux pluviales ainsi que pour la protection des sols et affecte l’environnement et l’habitabilité de la ville, note l’organisme régional.

Il existe toutefois une différence notable du niveau d’imperméabilité entre les différentes zones de la région. En effet, le niveau est très élevé au centre et de plus en plus faible à mesure que l’on s’en éloigne. Concrètement, la zone dite du “Pentagone” est imperméable à 93 % et les quartiers de la première couronne ont 85 % ou plus de surfaces imperméables, précise Bruxelles Environnement. Les surfaces imperméables augmentent également dans la deuxième couronne où 60 à 85% des sols sont concernés dans les quartiers proches de la première couronne, alors que le taux dans les quartiers extérieurs est de 60 %.

Seuls les grands espaces verts de la région (Forêt de Soignes et Bois de la Cambre, Domaine et Parc de Laeken, Bois du Laerbeek et Parc Roi Baudouin, etc.) sont considérés comme des surfaces perméables. Les surfaces imperméables de la région sont principalement des routes, des bâtiments, des places et autres infrastructures qui ne permettent pas à l’eau de pénétrer dans le sol. “Il est très important de réduire les surfaces imperméables et de favoriser l’infiltration naturelle afin de réduire les inondations et autres impacts négatifs sur l’environnement”, appuie Bruxelles Environnement, qui avance que les solutions à ce problème résident dans la construction d’espaces verts, le pavage perméable, les toitures vertes et les systèmes de collecte des eaux de pluie.