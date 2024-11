Brabant flamand: un immobilier onéreux, dont la hausse est sur pause

Si l’immobilier bruxellois reste inaccessible financièrement pour beaucoup, celui de très nombreuses communes du Brabant flamand l’est également. Une accalmie se dessine toutefois ces derniers mois : les prix des maisons sont en léger recul, ceux des appartements se maintiennent.

Y acquérir un logement est devenu extrêmement cher depuis bien longtemps. Les prix de certaines communes brabançonnes flamandes y sont aussi élevés que dans la capitale. Toutes celles encerclant Bruxelles voient le prix de leurs maisons dépasser allégrement les 500.000 euros. Idem à Louvain. La proximité de la capitale et de Louvain est déterminante pour les prix.

Crainhem en tête

Crainhem est de loin le marché immobilier le plus onéreux de la province, tant sur le segment des maisons (692.113 euros) que des appartements (433.534 euros). Suivent dans le top du classement Wezembeek-Oppem (645.456 euros pour une maison), Rhodes-Saint-Genèse (570.140 euros), Louvain (596.621 euros) et Wemmel (563.621 euros). Notons le marché des appartements particulièrement dynamique à Louvain (387.618 euros).

Le Brabant flamand s’impose donc comme la province belge où l'immobilier est le plus cher (en ne tenant pas compte de la Région de Bruxelles-capitale). La province présente toutefois de grandes différences de prix entre les communes. Le prix moyen d’une maison est de l’ordre de 443.045 euros, celui d’un appartement est de 322.226 euros. Comme nous l’avons souligné, la proximité de Bruxelles et du chef-lieu a un impact considérable sur les prix.

Les budgets plus légers se tourneront vers Biévène, Herne ou plus à l’ouest à Landen (appartements les moins chers : 234.902 euros, - 13,4% sur le dernier trimestre), Léau ou Geetbest (maisons les moins chères de la province : 320.201 euros), par exemple.

Des prix élevés mis sur pause

Sur le troisième trimestre, Tielt-Wingene s’inscrit comme la commune qui a enregistré la plus forte hausse du prix des appartements, soit + 6,3% à 316.460 euros. Suivie de Kortenberg, +5% à 342.111 euros. Côté maisons, c’est à Biévène que la hausse est la plus marquée (+ 6,2% à 377.246 euros) et à Léau (+ 3,7%, à 334.310 euros). Soit des communes où l’immobilier est plus abordable.

Les communes les plus onéreuses ont, elles, enregistré un recul de leurs prix ou dans le meilleur des cas un status quo. Seules Zaventem (+ 2,2% à 528.100 euros) et Beersel (+3%, 523.808 euros) tirent leur épingle du jeu.