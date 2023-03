Bousculade à Liège pour décrocher le dernier foncier stratégique des Guillemins

La Ville de Liège et la SNCB ont uni leurs efforts pour cadrer la mise en vente commune de leurs parcelles formant un vaste îlot restant à bâtir dans le quartier de la gare. Une cinquantaine d’équipes étaient au balcon. Dix ont répondu à l’appel à manifestation d’intérêt.

La procédure d’appel à manifestation d’intérêt cadrant l’attribution du foncier, propriété conjointe de la Ville de Liège et de la SNCB, a été lancée en septembre dernier. Et une cinquantaine d’équipes de bouwteam (architecte/développeur/investisseur) étaient présentes pour la séance d’information prévue début octobre sur le site.



Deux mois se sont écoulés depuis la date limite de dépôt des dossiers (décembre) exposant les compétences des candidats et comprenant un engagement d’achat et une esquisse d’intention de projet. «Les cinq équipes sélectionnées sont connues et ont été présentées au Collège communal le 18 février dernier. Elles ont été averties de la sélection ou vont l’être sous peu. Elles ont à présent 90 jours pour finaliser leur dossier d’avant-projet», précise-t-on au sein du cabinet de Christine Defraigne, l’échevine de l’Urbanisme.

La parcelle à réhabiliter © DR



Selon nos informations, il s’agit des équipes menées par Baltisse (Gand), Matexi (Waregem), Moury (Ans), Uhoda (Liège) et Under the Roof (Peter Lamens et Monica Robberechts, Herent). La désignation du lauréat retenu et la procédure d’achat ferme devraient encore être finalisées avant l’été 2023.

De quoi s’agit-il au juste?



Mais quel est donc ce morceau de terrain de choix mis à l’étal pour qu’autant de candidats se bousculent au portillon? Les terrains du quartier des Guillemins mis en vente sont situés entre les rues de Sclessin, Jean Gol, de Fragnée et Albert de Cuyck. L’ensemble à reconvertir offre une superficie de près de 10.000 m2 d’un seul tenant et est stratégiquement logé entre la gare Calatrava et la tour Paradis (SPF Finances). Dès l’entame de la procédure d’appel à intérêt cadrée par la Ville de Liège, le prix plancher de vente du foncier à aménager a été fixé à quelque 3,6 millions d’euros, à partager entre les deux porteurs du dossier – Villes et SNCB – selon une grille de répartition préétablie correspondant à leur propriété foncière respective. Mais les cinq candidats au rachat toujours en lice sont bien sûr censés faire monter les enchères pour emporter la timbale.