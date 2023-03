Besix RED remporte le Mipim Award 2023 avec son projet Sluishuis

Le bras de promotion immobilière de la société Besix a décroché le Mipim Award 2023 dans la catégorie ‘Meilleur développement résidentiel’.

Sluishuis est un immeuble résidentiel à énergie zéro de 39.350 m2 situé au cœur du quartier d’IJburg, connu comme le front de mer d’Amsterdam dont il est devenu le nouveau point de repère.



Commandé par la municipalité d’Amsterdam, Sluishuis, projet iconique d’envergure, a été développé par le promoteur belge Besix RED et son partenaire local Vorm selon les plans audacieux des architectes Bjarke Ingels Group (DK) et Barcode Architects (NL). C’est également l’entreprise Besix qui est pilote la conception et la construction de l’ouvrage.

© Bjarke Ingels Group / Barcode Architects



L’ensemble a été vendu en état futur d’achèvement à Bouwinvest, un fonds de pension néerlandais, dès l’obtention des permis (2018).

Floating building



Conçu selon programme entièrement intégré au contexte aquatique très contraignant, le projet offre à Amsterdam une nouvelle expérience de vie entièrement pensée et construite sur l’eau. La construction en porte-à-faux comprend 442 appartements intégrés dans un bâtiment de 10 étages à énergie neutre, un parking souterrain de deux étages sous le niveau de l’eau, des emplacements pour les bateaux-logements, des postes d’amarrage pour les embarcations de plaisance, des installations de restauration et des espaces commerciaux.