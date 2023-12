BeeBonds: coupler un rendement immobilier intéressant à un investissement qui fait sens

BeeBonds, plateforme belge de crowdfunding agréée au niveau européen, propose depuis quelques jours une émission obligataire de la société MG Health Care, d’une durée de 30 mois avec un taux annuel brut de 8,5%.

En cette fin d’année, voici un investissement rentable qui a en outre une portée éminemment sociale et locale: le montant récolté par MG Health Care servira en effet à financer la construction de la Résidence des Closières à Marcinelle, un centre d’accueil spécialisé pour 80 adultes présentant une déficience mentale.

«Nous remarquons que de plus en plus d’investisseurs sur notre plateforme sont à la recherche de projets à impact positif, et avec ce projet, nous répondons à leurs attentes.

L’objectif est de lever rapidement un montant maximum de 1.250.000 euros. L’investissement minimum est de 100 euros. Le projet est porté par le groupe de construction MG Health Care, détenu par François Mélotte et Ioannis Gournis. Ces derniers n’en sont pas à leur coup d’essai et ont déjà financé avec succès deux projets sociaux similaires via notre plateforme: le Chemin de la Caracole à Namur en novembre 2022 et la Résidence du Prince à Verviers en mai 2023», détaille Joël Duysan, le CEO de BeeBonds.

ING à la manoeuvre

«Au vu de la réelle pénurie dans le secteur des soins de qualité en Belgique, notre implication dans ce domaine est primordiale. De plus, les bâtiments de Marcinelle répondront aux dernières normes, tant médicales qu’énergétiques », insiste François Mélotte, le copilote de MG Health Care.

Le porteur de projet a acquis les actions de Marcinelle Services, propriétaire du terrain sur lequel le projet sera construit. Une fois le projet achevé, les actions seront vendues à un tiers, GGR, qui a déjà signé une promesse d’achat. En outre, les investisseurs bénéficieront d’une garantie à première demande personnelle de François Mélotte et Ioannis

Gournis, ainsi que du Mélotte Group. Pour rassurer ses obligataires, BeeBonds dit avoir fait bloquer le coupon de la première année sur un compte de tiers et ajoute qu’ING Belgique a accordé à MG Health Care des prêts pour plus de 7 millions d’euros pour l’achat des actions de Marcinelle Services et pour l’exécution des travaux de construction.

Travaux imminents

Le complexe financé par les obligataires sera constitué de quatre blocs résidentiels de 20 lits chacun, d’un bloc comprenant la cuisine, les espaces communs, les bureaux administratifs et de 34 places de parking extérieures. Les travaux débuteront début 2024.