Batibouw: la 66e édition s’intéresse aux nouvelles formes de logement

Le salon de la construction Batibouw ouvre ses portes ce samedi à Brussels Expo, à proximité de l’Atomium, et se prolongera jusqu’au dimanche 23 février. Pour cette 66e édition, l’événement mettra l’accent sur l’habitat abordable et s’intéressera aux nouvelles formes de logement.

Le salon a été secoué par la pandémie de coronavirus, mais reprend progressivement des couleurs. Il espère d’ailleurs dépasser les près de 175.000 visiteurs accueillis en 2024. Pour atteindre cet objectif, Batibouw accordera une place particulière à la thématique du logement abordable et durable, aux nouvelles formes de construction. L’accès à un logement abordable représente un défi dans un contexte de hausse des coûts de construction, des prêts hypothécaires et des charges liées au logement, soulignent les concepteurs du salon.

L’organisateur Fisa souhaite que Batibouw soit le reflet de son époque, des visiteurs et des exposants en suivant les évolutions sociales et sociétales. Cette année, le salon mettra d’ailleurs en avant des solutions modernes comme les “tiny houses” ou le “co-housing”, alors que certaines personnes sont à la recherche de modes de logement plus petits, plus respectueux de l’environnement et moins consommateurs en énergie. À partir de ce samedi jusqu’au dimanche 23 février, le salon Batibouw s’installera dans cinq palais de Brussels Expo. Il sera ouvert tous les jours de 10h00 à 18h30. Une nocturne est également programmée le vendredi 21 février, avec une ouverture jusqu’à 22h00.

Cette nouvelle édition sera par ailleurs le théâtre de la première remise des Belgian Architectural Excellence Awards (BAEXA), des prix d’excellence qui récompenseront les meilleurs architectes belges. Ils seront décernés en partenariat avec l’Ordre des Architectes de Belgique lors d’une soirée de gala le jeudi 20 février.