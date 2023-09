Le bâtiment emblématique du Grand Sablon, hier encore maison de vente Pierre Bergé, sera transformé par le promoteur immobilier brugeois pour redevenir un nouveau haut lieu de rencontre et d’échange à Bruxelles.

Il s’agit d’un des bijoux bruxellois trop longtemps négligé du Grand Sablon. Il va renaître durablement grâce à VDD Project Development. Le promoteur immobilier brugeois spécialisé dans la restauration des sites historiques et très actif à Bruxelles depuis quelques années déjà veut rendre à l’immeuble d’angle son lustre d’antan.

Situé au numéro 40 place du Grand Sablon à Bruxelles, au coin de la Petite rue des Minimes, celui-ci a été construit en 1920 à la demande de Raymond Mallien, alors roi de l’industrie de la fourrure en Belgique. Celui-ci jouissait à l’époque d’une belle réputation jusqu’à Paris et voulait installer ses salles de vente et ses ateliers dans un édifice remarquable. Les ateliers occupaient les étages; le rez-de-chaussée était dévolu aux salons de vente et d’essayage pour accueillir les bourgeois fortunés.

En 1971, l’imposant bâtiment fut occupé par le Musée des Postes et Télécommunications. En 2003, il fut réaménagé en salle de vente pour la maison Pierre Bergé, ancien compagnon du couturier Yves Saint Laurent. En 2006, l’immeuble fut classé en tant que monument historique.

Un des salons de réception de la manufacture du Grand Sablon.

Nouvelle fonction adaptée au lieu

Vide depuis quelques années, l’édifice est heureusement resté en bon état avant que VDD Project Development parvienne à l’acquérir avec l’idée de lancer dans cet impressionnant immeuble de coin de quelque 4.200 mètres carrés un projet événementiel (hospitality) qui fera la part belle aux éléments architectoniques historiques du bâtiment.

«Au cours des prochains mois, nous prendrons le temps de choisir le concept adéquat, éventuellement en collaboration avec un intervenant national ou international. Comme pour mes autres développements place de la Bourse (ex-Actiris), à Bruges (ex-Weylerkazerne) ou à Nieuport (ex-Grand Hôtel), tous logés dans des immeubles historiques compliqués mais emblématiques, j’ai été littéralement séduit par ce bâtiment exceptionnel il y a quelques années. Et je me réjouis de l’ajouter à mes autres projets en cours», explique Johan Vandendriessche, le fondateur de VDD.

Dans l’attente de l’octroi des permis nécessaires, celui-ci et ses équipes vont chercher un ou plusieurs occupants temporaires. «Les personnes intéressées peuvent nous envoyer leur candidature (hello@vddprojectdevelopment.com). Nous l’examinerons pour voir si elle correspond au lieu et à notre échéancier», précise Thibaut De Vos.

Quatrième projet à Bruxelles

Le Grand Sablon 40 sera déjà le quatrième projet de VDD Project Development dans la capitale après Le Mérode dans le parc Tenbosch à Ixelles, The Dome sur la place de la Bourse et Gesù, la très compliquée reconversion de l’ancien couvent des jésuites à Saint-Josse-ten-Noode, non loin du Botanique.