Atenor remet le Centre de Conférences de la Commission européenne à l’enquête publique

Porté par Atenor sur le terrain sis rue de la Loi 91-105, le projet Realex, qui cumule les demandes, octroi et refus de permis depuis 10 ans, est à nouveau à l’enquête publique pour un mois. L’ensemble doit notamment accueillir le futur Centre de Conférences de la Commission européenne.

Initié voici près de 15 ans déjà dans sa première version, le projet Realex a, au cours de sa longue gestation, subi des avatars en tous sens. En marge de ceux-ci, la société de promotion Atenor, qui porte toujours le projet, a pu acquérir deux fonciers sis rue de la Loi et jouxtant la parcelle du quartier européen initialement concernée, devenue le plus ancien terrain vague du quartier.

Visuel, côté rue de la Loi, de la nouvelle version du projet Realex déposé par Atenor. Celui-ci doit accueillir le futur Centre de Conférences de la Commission européenne. © Assar Architects

Ces deux fonciers connexes abritent des bâtiments de bureaux obsolètes, inoccupés ou squattés depuis quelques mois. Avec ces deux parcelles supplémentaires ajoutées au foncier initial, le nouveau site remembré constructible s’étend désormais du n°91 au n°105 de la rue de la Loi et offre une superficie au sol totale de 6.753 m².

Les différents éléments du complexe mixte. © D.R.

C’est sur ce site agrandi qu’Atenor, via la société Leaselex, souhaite aujourd’hui développer un projet mixte pour lequel une énième demande de permis d’urbanisme et d’environnement a été déposée dès novembre 2018. Cette demande a fait l’objet d’une étude d’incidences clôturée il y a plus de deux ans déjà.

Immeuble de bureaux, façade rue J.de Lalaing. © D.R.

La dernière évolution du projet soumise à l’autorité publique régionale a été revue et corrigée à plusieurs reprises; et les dernières demandes de permis mentionnées sur le site de l’administration régionale datent du 27 avril 2022. Une nouvelle étude d’incidence a ensuite été menée durant l’été 2022.

Ultime version déposée: les contours

Dans le dernier avatar amendé du projet déposé, en bref, figurent la démolition de l’immeuble de bureaux sis 93-97 rue de la Loi, la transformation de l’immeuble de bureaux sis au 91 et son changement d’affectation vers de l’équipement d’intérêt collectif ou de service public (936m²) et la construction d’un centre de conférences (25.950m²) et d’un immeuble de bureaux (18.771m²) comprenant du commerce (603m²) et 224 emplacements de parking. On y ajoutera encore la réalisation d’un espace vert entre la rue de la Loi et la rue J.de Lalaing et la modification du kiosque et des abords proches, à l’arrière du complexe.

Vue verticale sur le périmètre foncier agrandi du projet Realex, rue de la Loi 91-105. © D.R.

Une enquête publique à nouveau chahutée?

Depuis un an, les opposants au projet n’ont pas manqué de se faire à nouveau entendre pour dire tout le mal qu’ils pensaient de ce énième projet en arguant que la rénovation devait dorénavant devenir la règle partout en Région bruxelloise, conformément aux engagements des autorités politiques.Aujourd’hui, ce dernier avatar du projet Realex est à nouveau mis à l’enquête publique, et ce jusqu’au 28 septembre prochain.La Commission de concertation est déjà annoncée pour le 18 octobre.