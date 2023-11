Atenor et BPI relancent Move’Hub sur le seuil de la gare du Midi

Les promoteurs Atenor et BPI Real Estate, accompagnés par citydev.brussels pour le volet des logements conventionnés, ont redéposé une demande de permis pour le projet Move’Hub.

Depuis près de 15 ans déjà, Atenor et BPI Real Estate (groupe CFE) portent de concert via la S.A. ImmoAnge, accompagnés ensuite par citydev.brussels pour une bonne partie de la maîtrise d’ouvrage ciblant le pôle logements, un important projet immobilier à proximité directe de la gare du Midi. Le vaste foncier emblématique concerné est une parcelle triangulaire en friche joignant les rues Bara et Ernest Blerot à l’avenue Paul-Henri Spaak en passant par la place Victor Horta, traversée en sous-sol par une ligne du métro bruxellois.

Vue du projet depuis la place Grisar, avec la tour des Pensions voisine. © Jaspers-Eyers et B-architecten

Conçu à l’origine comme un complexe de trois tours de bureaux culminant à 150 mètres de haut aligné sur la tour des Pensions voisine et connecté à la gare ferroviaire, le projet a été maintes fois cornaqué, revu et raboté – de moitié – par les autorités communales (Saint-Gilles, Anderlecht) et régionale. Ses concepteurs accouchent aujourd’hui au forceps (après cinq versions revues et corrigées au moins) d’un projet mixte bien moins vertical et moins volumineux encore frappé d’une ultime suspension visant une étude d’incidence, finalement levée il y a un mois.

Vue du futur projet depuis les quai de la gare du Midi, avec la tour de bureaux en avant-plan et la barre de logements bordant la rue Bara. © Jaspers-Eyers et B-architecten

Enième version rabotée

La dernière demande de permis en date comporte plus de 700 pages. Redéposée par ImmoAnge il y a plus d’un an déjà selon les plans des bureaux d’architectes Jaspers-Eyers et B-architecten, elle projette quelque 39.000 m2 de bureaux répartis sur quatre blocs autour d’un atrium, 10.500 m2 de logements répartis sur deux blocs, 1.100 m2 de commerces et 1.500 m2 d’équipements répartis sur deux bâtiments implantés autour d’un jardin collectif ouvert de 2.600 m2. Le volet résidentiel du projet prévoit 90 logements dont 64 conventionnés (citydev.brussels) et 2 unités de co-living de 5/6 chambres chacune. La superficie plancher totale approche 51.000 m2 et est répartie en blocs variant de 7 à 15 niveaux hors sol. On y ajoutera encore en sous-sol sur deux niveaux 175 emplacements pour voitures et 200 emplacements pour vélos occasionnant au passage la démolition partielle de l’actuelle dalle de sol du parking Q-park.

L’enquête publique a débuté le 13 novembre pour s’achever le 10 décembre. La Commission de concertation est prévue dans la foulée le 20 décembre, juste avant la trêve des confiseurs.