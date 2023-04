Après Bruxelles, Silversquare s’installe en Cité Ardente

Le premier Silversquare logé en dehors de la capitale a officiellement ouvert ses espaces de bureaux partagés à Liège Guillemins ce jeudi. Ils sont décorés par Jean-Paul Lespagnard, un designer du cru.

Silversquare Guillemins ouvre officiellement ses portes aujourd’hui au n°1 de l’esplanade Simone Veil, juste devant la gare Calatrava. Après s’être concentrée sur Bruxelles pour ses 9 premiers espaces de bureaux partagés, l’enseigne belge pionnière du coworking dans notre pays s’aventure enfin hors de la capitale. Elle prend aujourd’hui ses quartiers en Wallonie avant de le faire à Anvers en juin et à Louvain-la-Neuve dès l’an prochain.

© Jean-Paul Lespagnard

Cette ouverture boucle un processus créatif original de près de trois ans initié avec Jean-Paul Lespagnard, designer d’origine liégeoise et ambassadeur de la mode belge à Paris. Inséré dans un nouveau quartier proche de la gare et de la future ligne de tram, le site de Silversquare Guillemins s’insère dans un nouveau développement immobilier mixte de taille porté depuis 15 ans par Befimmo, l’actionnaire de Silversquare, et baptisé Paradis Express. Il couvre une superficie totale de 3.283 m2 sur trois niveaux (rez, 1er et 2e étage). La partie occupée par les bureaux compte 74 espaces privatifs et 248 postes de travail flexibles. L’espace prévoit également un «Chai Lobby», une salle d’attente où des collations sont mises à disposition : les heures de départ des trains y sont notamment affichées sur des écrans.

Prix flexibles

Les prix de lancement pour intégrer ce nouvel espace de travail – partagé ou non – varient de 35 euros hors TVA pour un pass à la journée à 500 euros pour des bureaux meublés privatifs, tous services compris. Une domiciliation d’entreprise est également possible dès 100 euros.