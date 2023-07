Appel à auteur de projet pour rénover le Beursschouwburg

Les services du maître architecte bruxellois viennent de lancer un appel à projet pour adapter le Beursschouwburg à l’évolution du quartier (piétonnier), optimiser la durabilité du bâtiment et mieux répondre aux besoins des artistes et du public. Le budget global avoisine 8 millions d’euros.

Depuis sa dernière rénovation il y a 20 ans, le Beursschouwburg, lieu emblématique de la culture à Bruxelles, a connu une croissance significative dans son fonctionnement artistique. De nouvelles formes d’art, comme les arts visuels et le cinéma, ont été ajoutées. L’utilisation intensive de la salle de spectacles a laissé des traces et de nombreuses installations techniques nécessitent un remplacement urgent. Parallèlement, les exigences en matière d’énergie et de durabilité ont été renforcées en raison de la crise énergétique. La Région flamande, maître d’ouvrage des lieux, souhaite donc rapidement rendre plus fonctionnel le bâtiment et le libérer de sa dépendance aux combustibles fossiles.

Une étude de faisabilité avait été réalisée en 2018 par le bureau De Smet Vermeulen architectes, sous la direction conjointe du Vlaams Bouwmeester et du maître architecte bruxellois. Sur cette base, une équipe de conception coordonnée par Hasa architects a approfondi certains aspects en 2022. Ces études ont établi les besoins du projet et le budget correspondant.

Durabilité et flexibilité au programme

L’élargissement du public et l’accessibilité sont des éléments clés du projet de rénovation, «tout en préservant l’identité unique du Beursschouwburg en tant qu’espace dédié aux formes d’art expérimentales, absurdes et de niche». Les plans de rénovation visent à offrir une flexibilité maximale afin que les espaces puissent être adaptés aux différents besoins des artistes et du public.

© DR

Plus précisément, les objectifs de rénovation coupleront l’optimisation de la durabilité du bâtiment, le réduction des émissions de CO 2 , le renforcement de la sécurité incendie, l’amélioration de l’acoustique, la fonctionnalité et l’accessibilité. Le rez-de-chaussée et les flux de circulation seront repensés pour dynamiser ce lieu de rencontre bruxellois incontournable.

Les candidatures à cet appel à auteur de projet doivent être déposées pour le 25 août prochain. Le maître d’ouvrage étant néerlandophone, il est attendu des candidats une bonne maîtrise du néerlandais. Le dossier peut être introduit en néerlandais, en anglais ou en français, mais les offres devront être rédigées en néerlandais. Les honoraires sont fixés entre 12 et 14% du budget global, qui avoisine 8 millions d’euros.