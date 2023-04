Aedifica ajoute 9 projets supplémentaires à son portefeuille

La SIR investit 65 millions d’euros à cet effet.

Au cours du premier trimestre 2023, la SIR belge Aedifica spécialisée dans les maisons de repos et de soins a finalisé six projets de développement, deux projets de rénovation et un projet d’extension, en conformité avec le programme d’investissement planifié en Allemagne, aux Pays- Bas, au Royaume-Uni, en Finlande et en Irlande. Le montant total investi avoisine 65 millions d’euros; la capacité supplémentaire ajoutée au portefeuille existant dépasse 580 lits.