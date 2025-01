Acquisition stratégique pour citydev.brussels: cap sur Tour & Taxis

La fin de l’année 2024 a été marquée par une opération stratégique majeure pour citydev.brussels. L’organisme public régional a acquis un bâtiment industriel emblématique situé à Laeken, un quartier en pleine transformation au cœur de la capitale. Ce site, autrefois occupé par le siège social de la société logistique Ziegler, représente un levier de développement essentiel pour l’économie bruxelloise.

Le bâtiment acquis par citydev.brussels, l’organisme public régional qui joue un rôle clé dans le développement urbain et économique de la Région de Bruxelles-Capitale, se situe rue Dieudonné Lefèvre, à proximité immédiate de deux projets phares de la région : le Byrrrh, le plus grand skate park intérieur de Bruxelles et Tivoli GreenCity. Ces dernières années, Laeken s’est imposé comme un laboratoire urbain où innovation durable et revitalisation architecturale se rencontrent. Ce nouvel actif s’inscrit donc naturellement dans cette dynamique.

Abandonné par le groupe Ziegler en 2019 lors de son déménagement vers un site plus moderne situé à l’avant-port, le site historique était composé de deux parcelles : un terrain à bâtir de 6.469 m² et une parcelle bâtie de 2.485 m² contenant un bâtiment industriel. L’ensemble du site avait été acquis par le promoteur immobilier Candor. Ce dernier avait développé des plans pour une partie du site, mais l’avenir du bâtiment industriel était resté incertain … jusqu’à cette acquisition stratégique signée le 24 décembre dernier.

En phase avec les ambitions de citydev.brussels

Pour citydev.brussels, ce bâtiment représente bien plus qu’une simple opportunité immobilière. Son potentiel économique et sociétal s’inscrit dans la vision à long terme de l’organisme, qui vise à promouvoir une économie circulaire, inclusive et durable dans la région.

Cependant, le redéveloppement du site devra s’aligner avec les contraintes urbanistiques strictes imposées par le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) et le PPAS Tour & Taxis. Seules des activités de production artisanale y seront autorisées, excluant toute exploitation industrielle classique. Plusieurs scénarios sont actuellement à l’étude, reflétant un engagement envers des usages innovants et responsables, annonce l’organisme bruxellois. Dans l’immédiat, le site a été confié à la société Entrakt pour une occupation temporaire. Cette démarche garantit une valorisation transitoire de l’espace tout en évitant son abandon.

Un symbole de l’avenir de Bruxelles

Cette acquisition reflète la stratégie proactive de citydev.brussels pour ancrer Bruxelles dans une ère post-industrielle. Alors que Tour & Taxis continue de se réinventer en pôle d’attractivité urbaine, ce nouveau projet renforce la volonté de faire de la capitale belge un modèle en matière de durabilité et d’économie circulaire.