A New York, les locations Airbnb pour les courts séjours, c’est fini 

Les règles changent drastiquement à New York concernant les locations Airbnb de moins de 30 jours.

Les voyageurs qui désirent passer quelques jours à New York optent souvent pour une location via la plate-forme collaborative Airbnb. Elle propose en effet des prix plus avantageux que les hôtels. Il sera dorénavant plus compliqué de louer un tel bien, pour un court séjour comme un city trip. De nouvelles règles strictes entrent en effet en vigueur.

À partir du 5 septembre, la ville de New York va mettre en application le « Short Term Rental Registration Law », qui oblige les hôtes à enregistrer leur logement auprès d’un bureau du maire de la ville, l’Office of Special Enforcement (OSE). « Vous ne pouvez pas louer un appartement entier ou une maison entière à des visiteurs pour moins de 30 jours, même si vous êtes propriétaires ou habitez dans l’immeuble. Cela s’applique à tous les immeubles résidentiels permanents », indique le site de l’OSE.

Deux options s’offriront aux personnes qui louent leur bien via Airbnb, commente le site French Morning. Soit, elles devront être présentes dans le logement pendant le séjour des voyageurs de moins de 30 jours, et ne pourront louer qu’à deux personnes maximum. Soit elles pourront louer leur logement entier pour une période de plus de 30 jours. Ce qui revient à une « interdiction de facto des locations courte durée », selon la plateforme de location de logements Airbnb. Les hôtels, pensions et chambres d’hôtes qui ont un statut de classe B pourront être loués pour une courte durée peuvent appliquer pour une exemption.

Un coup dur pour Airbnb

Airbnb a saisi la justice pour empêcher l’application de ces règles, mais a perdu son procès, après une longue bataille judiciaire. C’est un coup dur pour l’entreprise américaine dont les bénéfices risquent d’en pâtir mais aussi pour les touristes alors que New York est une des villes les plus visitées au monde.

« Les nouvelles règles de location court terme de New York sont un coup majeur pour l’économie du tourisme et les milliers de New-Yorkais et de petites entreprises dans les banlieues qui comptent sur le partage de logements et les dollars du tourisme pour boucler leurs fins de mois. La ville envoie un message clair aux millions de visiteurs potentiels qui auront désormais moins d’options quand ils visitent New York City : vous n’êtes pas les bienvenus », a déclaré Theo Yedinski, global policy director chez Airbnb, dans un communiqué.

Impact sur l’offre locative

Les médias américains s’attendent à un impact considérable sur l’offre de biens mis en location qui devrait se réduire à peau de chagrin. Selon le Wall Street Journal, des « pâtés de maisons entiers » pourraient soudainement disparaître du site de réservation. Les quartiers historiquement noirs, en particulier, sont devenus la proie de sociétés professionnelles qui ont acheté des maisons pour les transformer en locations Airbnb au cours des 10 dernières années, a enquêté le média local Gothamist. « Les gens avaient l’habitude d’acheter des maisons à Bedford-Stuyvesant (Bed-Stuy) pour y vivre avec leur famille, mais à cause d’Airbnb, c’est un va-et-vient constant de personnes« , déclare un habitant d’un de ces quartiers au média new-yorkais. Le maire de New York souhaite par cette réglementation que ces logements retournent sur le marché des appartements pour les New-Yorkais et qu’elle atténue la pression immobilière dans ces différents boroughs devenus inabordables.