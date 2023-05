122 logements supplémentaires pour Atenor à Anderlecht

La commune d’Anderlecht a délivré un avis favorable à la demande de permis d’urbanisme et d’environnement introduite par Atenor dans le nouveau quartier de Biestebroeck, le long de la rue des Goujons.

Atenor, qui est un des promoteurs les plus actifs dans le quartier, n’en est pas à son coup d’essai sur cette vaste zone urbaine en construction sise le long du quai de Biestebroeck à Anderlecht. Il s’agit même ici du dernier lot situé dans le périmètre du permis de lotir délivré en juillet 2018 «pour créer 9 lots dans le ‘Quartier CityDox’ en vue d’y développer des activités productives, des services intégrés aux entreprises, une école, des commerces et des logements». Le foncier concerné est inscrit au PRAS (Plan régional d’aménagement du sol) en espace structurant et zone d’entreprises en milieu urbain (ZEMU).

Cette fois, le programme porté par la bien-nommée Immobilière de la Petite Ile (100% Atenor) totalise 15.063 m² de superficie de planchers hors-sol et concerne un complexe mixte de 122 logements (bâtiments A,B et C), d’activités artisanales et productives et de commerces en pied d’immeuble, 246 emplacements de vélos divers (dont cargo), ainsi qu’un parking privatif hors-sol de 96 emplacements pour voitures (niveaux +1 et +2). Les trois halls d’entrée des logements seront positionnés sur trois façades différentes de la parcelle, donnant notamment sur les rues de la Petite Ile et de la Manufacture.

L’avis favorable, acté le 20 avril dernier et qui vient d’être publié par l’administration communale d’Anderlecht, est soumis à plusieurs conditions clairement listées, notamment en matière de fonctions (équipement), de toitures et d’aménagements à prévoir pour les bornes de rechargement pour véhicules électriques.

L’ensemble du plan masse total de CityDox avoisine 155.000 m2 hors sol répartis sur 9 lots. © Atenor

Les charges d’urbanisme (+/- 900.000 euros pour cette phase) sont prioritairement destinées à la construction d’une école (budget total estimé pour sa construction : 15 millions d’euros) sur le lot 7 du permis de bâtir.