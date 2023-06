ZEB vise la centaine de magasins d’ici trois ans

ZEB, qui compte actuellement 79 magasins de vêtements en Belgique, principalement en Flandre, ambitionne d’atteindre la centaine d’ici trois ans, a annoncé samedi la chaîne dans un communiqué. L’enseigne a également dévoilé la nomination de Matthias Hindriks au poste de CEO.

The Fashion Society, la maison mère de ZEB détenue par Colruyt et qui rassemble également les magasins PointCarré et The Fashion Store, compte se développer après avoir enregistré un chiffre d’affaires en hausse de 207 millions d’euros l’an dernier, pour un bénéfice doublé de plus de 6 millions. Le groupe envisage de passer de 79 à 100 magasins ZEB d’ici trois ans, de 21 à 50 Fashion Store pour 2030 et de déployer en France PointCarré, dont la trentaine de succursales se trouvent quasiment toutes en Wallonie.

Trente ans après l’ouverture à Alost de « Jeans Depot », première enseigne de ce qui deviendra The Fashion Society, le fondateur Luc Van Mol cède le relais à Matthias Hindriks, actuel directeur financier du groupe. Ce dernier prendra ses nouvelles fonctions le 1er août.

« Nous croyons fermement à l’avenir du shopping physique, qui est un moment de plaisir, c’est pourquoi nous continuons à investir dans nos magasins. Un monde où les achats ne seraient possibles qu’en ligne, ce serait horrible. Nous faisons un choix diamétralement opposé », affirme le nouveau CEO.