What’s Cooking? veut racheter Sveltic en France

What’s Cooking? (ex-Ter Beke) annonce mercredi son intention d’acheter 100% du capital de Sveltic en France, spécialisée dans la fabrication de plats cuisinés frais et surgelés. La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre de l’année et la valeur d’entreprise est estimée à environ 35 millions d’euros.

Le groupe de produits alimentaires frais What’s Cooking? a annoncé l’an dernier son intention d’investir davantage dans les plats préparés par le biais d’acquisitions et d’une croissance organique. Sa volonté d’acheter Sveltic, qui fait partie du groupement Mousquetaires (enseignes Intermarché et Netto), fait partie de cette stratégie. Sveltic, dont le site de production se trouve près de Rennes, réalise un chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’euros avec une marge d’EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) normatif estimée à 10%. Elle dispose d’une offre complémentaire à la stratégie commerciale existante de What’s Cooking?, explique le groupe basé à Lievegem. Les négociations se poursuivent avec Agromousquetaires, filiale du groupement Mousquetaires.