Volotea s’allie à Eurowings

Une consolidation en marche parmi les compagnies aériennes européennes low cost ?

Deux des principales compagnies low cost européennes ont décidé de s’associer et de commercialiser conjointement une partie de leur réseau. Volotea, basée à Barcelone, et Eurowings, membre du groupe Lufthansa, vont vendre 140 liaisons en commun: 100 exploitées par les Allemands et 40 par les Espagnols.

Cet accord, purement commercial (Volotea a déjà agi pareillement avec Tap et Aegean), va permettre à Volotea de faire son entrée sans risque sur le marché allemand où elle n’assure à ce jour qu’une liaison. La compagnie espagnole est aujourd’hui principalement active en France et en Italie. Quant à Eurowings, cet accord va lui offrir ces destinations françaises et italiennes qu’elle n’assure pas encore.