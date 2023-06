Voici les fonctions critiques à Bruxelles

Analyste financier, réceptionniste hôtelier ou encore aide familiale sont quelques-uns des métiers qui font leur apparition dans la liste des 108 métiers identifiés comme fonctions critiques – dont les métiers en pénurie – et dont la liste officielle a été publiée ce mercredi par Actiris.

Ces métiers sont qualifiés de fonctions critiques par rapport à la difficulté pour les employeurs à recruter un candidat. La liste reprend ainsi les fonctions réparties dans différents secteurs: administration et secrétariat, commerce, comptabilité et finances, construction, enseignement et formation, horeca, informatique, industrie, santé, services à la personne et transports.

Concernant l’apparition de certaines fonctions commerciales, administratives, ou dans l’horeca, l’hypothèse d’une reprise post-Covid peut être émise, précise Actiris. A contrario, ajoute l’organisme régional, d’autres métiers disparaissent comme les conseillers en crédits, les géomètres, gérants de magasins de détail ou encore les agents immobiliers.

La plupart des professions reprises figurent dans la liste depuis plusieurs années. Parmi celles-ci se trouvent entre autres le corps enseignant, le personnel soignant, les métiers du numérique ou encore de la construction.

« On compte en Région bruxelloise, 25.739 postes vacants dont de nombreux métiers qui recrutent », souligne Bernard Clerfayt, ministre bruxellois de l’Emploi, cité dans le communiqué d’Actiris. « Pour permettre aux employeurs d’engager, il faut mieux former et accompagner les chercheurs d’emploi. C’est pourquoi, dès le mois de septembre, tous les chercheurs d’emploi bénéficieront d’un bilan de compétences professionnelles, linguistiques et numériques. Et sur (la) base de celui-ci, un plan d’actions et de formation sera établi. Il permettra de mieux les orienter sur le marché de l’emploi, et notamment vers tous ces métiers à la recherche criante de bras. »