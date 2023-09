Vins wallons: une vendange 2023 de qualité mais pas toujours rassurante

Selon l’Association des Vignerons de Wallonie, les vendanges de cette année ne se présentent pas aussi favorablement que les premiers échos publiés dans la presse ont pu le faire croire. Si la quantité et la qualité devraient être au rendez-vous, les pluies abondantes survenues pendant l’été pourraient contrarier la maturité des raisins.

Ce millésime n’est pas aussi évident qu’il n’y paraît, souligne le président de l’Association, Pierre Rion, qui s’appuie sur le témoignage d’une trentaine de vignerons wallons dans la Lettre d’information publiée lundi par les Vignerons de Wallonie.

Les mois d’été ont été très arrosés et ont gorgé les raisins d’eau, donnant de grosses grappes, plus grosses qu’habituellement, dont la maturité peut parfois être difficile. Il faudra prendre des décisions rapides pour éviter le développement de botrytis, le fameux champignon provoquant de la pourriture grise, estime M. Rion.

La prochaine quinzaine décisive

La prochaine quinzaine, pendant laquelle les premiers coups de sécateurs seront donnés, sera décisive pour amener les raisins à leur maturité totale, dit-il encore, soulignant que les vignerons ont du métier et que, comme en témoignent certains, « rien n’empêche une belle vendange ».

La lettre des vignerons relève encore que la province de Hainaut devrait devenir la plus plantée en raisins de la région wallonne, en s’approchant des 200 hectares. Cette province accueille plusieurs « locomotives » comme le domaine du Chant d’Eole, Ruffus et Mont des Anges. Par ailleurs, 8 hectares viennent d’être plantés à Ath, alors que la chaîne de magasins Colruyt en a plantés 4 hectares (qui seront doublés en 2024) à Frasnes-lez-Anvaing et que divers projets représentant plus de 65 hectares se profilent dans la Botte du Hainaut.