Les Cantons de l’Est et la Flandre ont brillé pendant les vacances d’hiver, mais les chiffres révèlent deux réalités distinctes.

Alors que les flocons ont tardé à dessiner les paysages des Cantons de l’Est, la Flandre s’est imposée comme une destination incontournable pour les fêtes de fin d’année. Deux régions belges, deux offres touristiques, et des résultats qui éclairent les stratégies à venir.

Cantons de l’Est : le charme discret des traditions hivernales

Dans les Cantons de l’Est, les vacances de Noël ont une saveur bien particulière. Malgré un taux d’occupation stable, oscillant entre 63% pour les hébergements traditionnels et 82% pour les logements de vacances, l’équilibre se maintient grâce à un attrait constant pour les activités hivernales : ski de fond, randonnées et féeries de Noël. La semaine du Nouvel An, bénéficiant de chutes de neige providentielles, a permis l’ouverture de plusieurs pistes et attiré les amateurs de sports d’hiver.

Les touristes flamands, suivis par leurs voisins néerlandais et allemands, représentent la majorité des visiteurs. Mais derrière cette stabilité apparente, les exploitants restent partagés : 44% des logements étaient complets, tandis que 15% des propriétaires constatent une baisse des réservations par rapport à l’hiver précédent. Si les traditions continuent d’attirer, le potentiel de croissance semble plafonner, incitant à réfléchir à des initiatives innovantes pour capter un public plus large.

Flandre : une croissance soutenue par l’innovation et la diversité

Du côté de la Flandre, les indicateurs affichent une tendance nettement positive. Les vacances d’hiver ont vu une hausse spectaculaire de 16% des nuitées touristiques par rapport à 2023. Cette augmentation est portée par un bond de 20% des réservations belges et de 10% des touristes étrangers. La Côte belge, toujours plébiscitée, a enregistré 1,8 million de nuitées, soit une hausse de 6%.

« Nous offrons une expérience unique et accessible : de l’air frais de la Côte à l’art et au patrimoine de nos villes historiques, sans oublier une gastronomie de renom », souligne Stef Gits de Toerisme Vlaanderen. Cette stratégie diversifiée et événementielle permet à la Flandre d’élargir son attractivité au-delà des frontières.

Deux modèles, une même ambition

Si les Cantons de l’Est misent sur un tourisme de niche, centé sur la nature et les traditions, la Flandre adopte une approche plus globale, conjuguant culture, nature et loisirs urbains. L’enjeu est clair : capitaliser sur leurs points forts respectifs tout en innovant pour répondre aux nouvelles attentes des voyageurs.

Les chiffres révèlent un constat commun : la Belgique reste une destination de choix en hiver. Mais pour maintenir cette dynamique, les acteurs du secteur devront jongler entre continuité et renouveau.