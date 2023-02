Urbanica, la nouvelle micro-zone d’activité urbaine pour les PME et les artisans

L’agence de développement territorial IDEA a inauguré vendredi la nouvelle zone économique « Urbanica » située au cœur de La Louvière, sur une ancienne friche industrielle assainie par SPAQuE en 2008. Le site a été entièrement équipé pour proposer aux PME et aux artisans des espaces propices au développement de leurs activités en centre-ville.

Le site Urbanica est majoritairement implanté sur la zone jadis occupée par les Boulonneries Boël. L’entreprise louviéroise avait cessé ses activités en 1995. SPAQuE a terminé l’assainissement du site des Boulonneries en janvier 2008 via une enveloppe Feder Europe-Wallonie. L’ancien site industriel, mis à nu après démantèlement des bâtiments et équipements existants, a été complétement rééquipé par l’IDEA pour permettre d’y accueillir désormais des petites entreprises créatrices d’emplois. L’objectif est de réinstaller en milieu urbain des entreprises « dont les activités artisanales, industrielles légères ou de services sont compatibles avec le voisinage et le bon aménagement des lieux », ont souligné les instances de l’IDEA.

Le site Urbanica s’étend sur 1,5 hectares, il est divisé en deux zones. L’une permet une fonction résidentielle et des activités destinées à la population et aux professions libérales et l’autre est dédiée à de l’activité économique, notamment l’artisanat et la petite industrie, des services aux entreprises, de la petite logistique et de la recherche.

Les instances de l’IDEA ont précisé que la mise en oeuvre d’Urbanica répond à la demande des PME et des artisans. « En 1965, les emplois des entreprises dans les parcs d’activités d’IDEA étaient répartis en 66,5% pour les grandes entreprises de plus de 250 travailleurs, 33% pour les petites et moyennes entreprises (PME), 0,5% pour les très petites entreprises (TPE) », a expliqué Jacques Gobert, président de l’intercommunale. « En 2021, nous observions un phénomène complétement inversé, avec 22% d’emplois dans les grandes entreprises, 66,5% auprès des PME et 11,5% dans les TPE. »

Le nouveau parc d’activités doit permettre d’accueillir 10 à 12 petites entreprises sur une surface utile de 1,1 ha divisée en parcelles de 400 à 800 m2. Le projet devrait déboucher sur la création de quelque 55 emplois directs. Le projet a nécessité un investissement de plus de 800.000 euros HTVA, financé à hauteur de 95 % par la Wallonie dans le cadre du Plan Marshall 2.VERT; ce montant a porté sur les travaux d’équipement, notamment l’aménagement des parcelles, les impétrants, les voiries, l’éclairage, les voies douces ou encore des espaces de parking.