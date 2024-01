HOPE, le festival des innovations durables

Reconditionnement de smartphones, jardin en permaculture… les entreprises et projets qui oeuvrent pour le développement durable ont leur festival.

Adieu les clichés, bonjour les actions concrètes!, entonne le Festival HOPE, en annonçant sa neuvième édition. Le festival se déroulera le dimanche 24 mars à l’Arsenal de l’Université de Namur.

HOPE Festival, qu’est-ce que c’est ? « Une expérience inédite où les petits gestes façonnent un avenir plus désirable », décrit l’organisation. « Le Festival HOPE n’est pas seulement un événement, c’est une révolution tranquille qui promet de secouer vos certitudes, de stimuler vos idées et d’ouvrir des horizons insoupçonnés. »

En clair, c’est un festival où des entreprises et des projets peuvent venir exposer ce qu’ils font. Des innovations et des technologies émergentes qui œuvrent pour le développement durable. Mais le festival n’est pas simplement un salon des bonnes idées et actions, il se veut aussi interactif, avec des ateliers « pour apprendre à intégrer la durabilité dans votre quotidien ».

Reconditionnement de smartphones et jardin nourricier

L’organisation met en avant quelques « pépites » qui seront présentes sur les stands du festival. Il y aura par exemple Recophone, une entreprise belge spécialisée dans le reconditionnement de smartphones. Réparer un smartphone, cela a des avantages économiques et écologiques, souligne l’entreprise. Mais elle sait que la majorité des personnes préfère encore acheter un smartphone neuf. Recophone se donne donc aussi comme mission de sensibiliser les personnes à cette option.

Une autre entreprise mise en avant est Les Marguerites Permadesign. Il s’agit d’un bureau de conception en permaculture, qui ne se veut ni « architecture paysagère » ni « jardinage ». Le bureau conseille plutôt les clients sur la création d’un « lieu écologique, un cercle vertueux, un espace nourricier et ressourçant qui vous accompagnera dans la transition écologique et énergétique qui s’amorce. » En clair : un jardin fleuri où poussent aussi des légumes dans des bacs. Ce type de jardin serait un énorme bienfait pour la biodiversité et peut aussi (et surtout) être développé en ville.

De nombreuses autres entreprises et projets seront présents. Les inscriptions sont d’ailleurs toujours ouvertes : les personnes à la tête d’une association, d’une entreprise engagée, d’une coopérative ou d’un projet citoyen peuvent encore déposer leur candidature pour exposer au festival.