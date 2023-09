Une nouvelle offre de liaison ferroviaire entre Garocentre et le port d’Anvers

Duferco Wallonie, à travers sa branche logistique, et Lineas, premier opérateur privé européen de fret ferroviaire, ont inauguré vendredi une nouvelle liaison ferroviaire entre le terminal multimodal de Garocentre et le port d’Anvers. La capacité initiale de cette nouvelle connexion est d’un aller-retour par semaine de 15 wagons.

La liaison ferroviaire permet de proposer une option de transport plus rapide que la barge, en restant respectueuse de l’environnement. Son objectif est également de renforcer l’incitation au transfert modal à partir de Garocentre (La Louvière). « Le développement d’une nouvelle navette ferroviaire parallèlement à la navette fluviale pour transporter les marchandises du Coeur du Hainaut vers le port d’Anvers et à partir de ce dernier, s’inscrit dans la lutte contre le changement climatique et la congestion des routes », a vanté Luk Denkens, directeur général de Duferco Logistique.

La nouvelle connexion ferroviaire, dont la fréquence peut être adaptée, présente une flexibilité en volume, notamment pour garantir le service au client dans les cas d’indisponibilité des voies navigables sur l’axe Charleroi-Anvers. La capacité initiale de la connexion est d’un aller-retour par semaine de 15 wagons, soit un volume de 45 conteneurs. Elle peut être augmentée à 25 wagons et à trois voyages par semaine.

Moins de CO2

Les instances de Dufereco Logistic ont mis en avant qu’en train, les émissions sont de 10 à 20 grammes de CO2 par tonne-kilomètre (tkm) et de 20 à 40 en bateau, alors que les camions émettent 80 à 100 grammes de CO2 par tkm. Un aller-retour en train remplace, en moyenne, 100 camions sur les routes.

Le terminal Garocentre à La Louvière est situé sur une branche du Canal du Centre à 1.350 tonnes et sur la dorsale fluviale wallonne, à proximité de sa jonction avec le canal Charleroi-Bruxelles. Le terminal propose tous les services d’import et d’export de conteneurs en provenance du Hainaut, du Brabant wallon et du Nord de la France vers le port d’Anvers et inversement, par voie d’eau et chemin de fer.

Le terminal s’étend sur près de six hectares et dispose d’un quai de 300 mètres desservi par une grue-portique et deux grues spéciales pour le transport de charges lourdes, comme des conteneurs (reachstackers). Il peut accueillir des trains et wagons sur trois voies de 600 mètres.

Deux bateaux de 54 EVP (conteneurs Équivalents vingt pieds) font la liaison quotidienne entre Garocentre et Anvers. Et, désormais, une fois par semaine pour débuter, une navette ferroviaire – de 15 wagons initialement mais déjà portée à 25 wagons – achemine des marchandises de Garocentre vers les quais maritimes du Port d’Anvers.