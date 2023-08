Cécile Neven, nouvelle CEO de l’UWE

Ce mardi 29 août, le Conseil d’Administration de l’Union Wallonne des Entreprises (UWE) a nommé, à l’unanimité des membres présents, Cécile Neven comme CEO. Elle sera désormais chargée de porter la voix des entrepreneurs et chefs d’entreprise en Wallonie.

Bioingénieure de formation, Cécile Neven était précédemment Directrice du Pôle « Partenariats » au sein de l’UWE et en charge des questions d’énergie et d’environnement.

« Cécile Neven connaît les entreprises wallonnes et les interlocuteurs de tous les milieux depuis des années, souligne Pierre Mottet, Président de l’UWE. Dans un moment charnière pour notre région, son enthousiasme, son expertise, son sens de l’ouverture et du leadership feront d’elle l’ambassadrice idéale des entrepreneurs. Cécile portera notre vision et nos idées pour contribuer à rendre le territoire wallon attractif à ceux qui veulent entreprendre et innover. »

Choix de la confiance

Le choix d’un CEO en interne, et a fortiori d’une CEO puisque Cécile Neven est la première femme à diriger l’UWE, est une première au sein de l’organisation patronale. Une occasion sans doute de souligner la confiance que l’UWE a dans son équipe, dans son dynamisme et son expertise dans les dossiers économiques.

En effet, Cécile Neven semble parfaitement taillée pour représenter le patronat wallon à l’heure de la transition écologique de l’économie. Bio-ingénieure de formation, elle est en effet devenue une experte des politiques énergétiques et environnementales, chez Essenscia d’abord, à l’UWE ensuite. Cette dernière confiait d’ailleurs à Trends-Tendances en février dernier : « On devrait cesser l’opposition économie et environnement. On se braque à l’occasion sur quelques dossiers emblématiques mais je peux vous assurer que les 17 objectifs de développement durable sont conciliables, j’en vois des exemples dans tous les parcs d’activité économique. Parfois, au lieu de chercher des solutions, on scrute toutes les failles d’un dossier, l’oubli d’un délai ou d’un document. Evidemment qu’il faut respecter les procédures et consulter le public. Mais les discours trop clivants laissent forcément des traces négatives. »

Elle devrait donc incarner une ligne à la fois conscientisée et pragmatique, proche de celle de l’actuel président de l’UWE Pierre Mottet (IBA).

Un défi à relever

Être à la tête de l’UWE, un défi que Cécile Neven se réjouit de relever : « Depuis toujours, j’ai une profonde admiration pour les entrepreneurs qui sont un véritable levier de prospérité. Mais ils ne peuvent agir seuls : nous avons besoin de rassembler autour de nous tous ceux qui veulent permettre à la Wallonie de prendre son destin en main. »

La nouvelle CEO entend bien mettre son expérience au profit des entrepreneurs wallons et de souligner qu’elle a pour ambition de fédérer et d’enthousiasmer, afin de contribuer à l’essor de la Wallonie.