Une montre historique du Titanic adjugée à un prix record

Une montre de poche en or ayant appartenu au capitaine du Carpathia, héros du sauvetage des survivants du Titanic, a été adjugée à un prix record de 1,56 million de livres sterling (1,8 million d’euros). Ce bijou emblématique témoigne de l’engouement croissant pour les artefacts liés au célèbre naufrage.

Une montre de poche en or 18 carats, signée Tiffany & Co, offerte en 1912 à Sir Arthur Rostron, capitaine du RMS Carpathia, a été vendue aux enchères pour la somme record de 1,56 million de livres sterling (1,8 million d’euros). Ce bijou, gravé en reconnaissance de son courage après avoir sauvé plus de 700 passagers du Titanic, a été acquis par un collectionneur privé américain, rapporte la BBC.

700 personnes secourues

La montre avait été remise par trois veuves de passagers décédés, dont celle de John Jacob Astor, le plus riche voyageur du Titanic. Sir Arthur avait conduit le Carpathia à pleine vitesse pour secourir les survivants après avoir reçu l’appel de détresse du Titanic, deux heures après son naufrage.

Cette vente reflète l’intérêt croissant pour les objets liés au Titanic. Elle dépasse le précédent record établi en avril par une autre montre en or appartenant à M. Astor. Plus tôt, le violon joué lors du naufrage détenait ce titre depuis 2013. Selon la maison de vente Henry Aldridge and Son, la rareté et la forte demande pour ces artefacts expliquent ces prix toujours plus élevés, stipule le média anglais.