Aurélie Milis et Antoine Gruselin, deux professionnels passionnés, ont récemment lancé un concept inédit mêlant les deux univers qui leur sont chers : les livres et les vins. En lançant la « Box Enlivrante », ils ambitionnent de redonner du sens aux cadeaux d’entreprises.

Aurélie Milis, férue de littérature, et Antoine Gruselin, passionné de vin et formé en viticulture, se sont rencontrés dans leur milieu professionnel au sein du département de communication de l’hôpital de la Citadelle à Liège. C’est au détour de leurs passions respectives qu’a germée l’idée d’une box thématique mêlant vin et littérature. Ils ont lancé le concept en septembre et turbinent aujourd’hui dans les commandes à l’approche des fêtes de fin d’année.

Une collaboration née de passions croisées

“La ‘Box Enlivrante’ ne se limite pas à la simple juxtaposition d’une bouteille de vin et d’un livre”, tient à souligner d’emblée Aurélie Milis. Chaque coffret est soigneusement pensé pour raconter une histoire. En plus des beaux produits, une lettre personnalisée est incluse, ce qui permet de tisser un lien émotionnel entre celui qui l’offre et celui qui la reçoit.”

Elle poursuit : “Il y a toute une réflexion, une philosophie derrière le choix du vin et du livre. Nous voulons que chaque élément de la box ait du sens, tout en reflétant nos valeurs”. Et son acolyte de donner quelques exemples : “Pour une entreprise travaillant sur des projets de transformation sociale, une association entre le livre Atlas des utopies et une bouteille appelée Plan B a été imaginée, sur le message ‘Un autre monde est possible’.“

Ou encore : “Pour une société de biotech liégeoise, on est parti sur l’idée d’un beau livre photo sur la montagne réalisé par une alpiniste, en écho aux hauts et bas de l’entreprenariat. Le côté préservé de la nature renvoie aux labos immaculés. Le vin, un blanc évidemment, vient du domaine Mas Paumarhel en France, un domaine familial où j’ai effectué mon stage durant deux ans.” Une autre collaboration fructueuse avec le Château de Bioul à Namur, a donné comme résultat l’union entre le vin de terroir “Terre Charlot” et le roman de Jérémie Claes “L’Horloger”. « Avec en prime, une dédicace de l’auteur”, vante Aurélie Milis.

Une approche locale et durable

Les initiateurs du concept oeno-littéraire privilégient les circuits courts et la collaboration avec des partenaires locaux. La sélection méticuleuse des vins, la plupart bios, vient, notamment, du Domaine Vins des Cinq, à Couthuin. “Une box 100% belge nous tient vraiment à cœur”, stipule Aurélie Milis. Mais, il arrive que des vins français se glissent dans les boîtes. “Et pour la box sur le thème de l’Inde, nous avons fait appel aux conseils d’un restaurateur indien pour nous dégotter une bouteille de Zinfandel adaptée aux plats épicés”, complète Antoine Gruselin. Une alternative sans alcool est aussi proposée, avec des boissons végétales haut de gamme, telle la OSAN Shiso-Basilic, créée par le chef étoilé Sang Hoon Degeimbre.

La librairie indépendante liégeoise Toutes Directions les aiguille, de son côté, dans la sélection soigneuse des livres “qui font sens, ouvrent l’esprit et incitent à l’évasion”. Avec, dans certains cas, les difficultés inhérentes au secteur de l’édition à déjouer. « Les maisons d’édition produisent à flux tendu. Il y a beaucoup moins de stock qu’avant, ce qui pour une commande de 30-50 livres identiques peut parfois nous mettre au défi », explique Antoine Gruselin. “Ce qui est certain, c’est que nous ne sommes jamais en panne d’inspiration”, s’enthousiasme Aurélie Milis.

Pour entreprises et particuliers

Si les entreprises étaient leur cible initiale pour leurs cadeaux de fin d’année ou de mise à la retraite, la “Box Enlivrante” a rapidement été élargie au grand public. Plusieurs box thématiques (voyage, gastronomie, nature,..) sont disponibles à la commande sur leur site et quelques exemplaires trônent dans la librairie partenaire. Aurélie Milis précise: “Pour le grand public, nous proposons des box préconçues, mais il est également possible de les personnaliser selon les envies.”

Une librairie-cave à vin

Les deux comparses ont lancé leur idée sur fonds propres – 10.000 euros – en activité complémentaire. “On est super motivés, on travaille dessus pendant nos temps libres, le soir et le week-end, et même la nui t s’il le faut, rush de fin d’année oblige !”, déclare Aurélie Milis. Ils fourmillent d’idées et de projets. Dans le courant 2025, ils envisagent d’introduire des abonnements et d’explorer d’autres thématiques littéraires comme la poésie, ou le roman, en collaboration, entre autres, avec l’auteure belge Cécilia Duminuco, un de leur coup de cœur récent.

Leur rêve ultime étant d’ouvrir une “librairie-cave à vin”, un lieu de rencontre où leurs deux univers prendraient vie. “Nous avons aussi le projet de lancer en 2025 des team buildings pour les entreprises avec un atelier sur les assemblages de cépages. Les participants créeraient ainsi leur propre vin, avec comme symbolique que chaque collaborateur amène ses spécificités au produit fini, c’est-à-dire l’entreprise », confie, rempli d’enthousiasme, Antoine Gruselin.

300 coffres vendus

En attendant que ces projets prennent vie, la Box Enlivrante connaît déjà son petit succès, avec plus de 300 coffrets entreprises vendus depuis son lancement. “Les retours sont extrêmement positifs, venant des entreprises ou des particuliers“ se réjouit Antoine Gruselin. “Nous comptons actuellement une dizaine d’entreprises dans nos clients avec des commandes qui peuvent aller jusqu’à 70 boxes pour un coût variant de 60 à 99 euros l’unité.”