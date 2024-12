Alors que 96,1% des entreprises belges utilisent au moins une mesure de sécurité des technologies de l’information, elles sont tout de même plus d’une sur cinq (22,3%) à avoir été confrontées à un problème de sécurité informatique en 2023. C’est l’un des constats de la dernière enquête sur l’utilisation des TIC et de l’e-commerce dans les entreprises de Statbel, publiée jeudi.

Indisponibilité des services TIC, destruction ou corruption de données, divulgation de données confidentielles sont autant d’incidents de sécurité rencontrés par les entreprises. Il ressort également de l’enquête des tendances significatives dans l’adoption des TIC et de l’intelligence artificielle par les entreprises belges. Ainsi, 70,1% des entreprises organisent désormais des réunions à distance (+10%). Une proportion qui atteint même 97,2% dans les sociétés de plus de 250 salariés, qui sont globalement plus enclines à faire usage de ces technologies.

Ce sont d’ailleurs elles les plus nombreuses à organiser des formations pour développer les compétences en TIC de leur personnel (87,4%, pour une moyenne de 36,8% toutes entreprises confondues). Que ce soit dans les PME ou dans les grandes entreprises, recruter des talents spécialisés en TIC reste difficile: 9,1% des entreprises ont déclaré lors de l’enquête avoir un ou des postes vacants dans ces domaines compliqués à pourvoir. Ce taux monte même à 47,5% pour les grandes entreprises.

Enfin, concernant l’IA, là encore les grandes entreprises sont en tête de peloton. Elles sont 66,3% à utiliser au moins une des technologies de l’IA, pour une moyenne de 24,7% toutes entreprises confondues. Globalement, le nombre de PME et d’entreprises qui y ont recours a augmenté de 10,9% sur un an. “En revanche, deux tiers des entreprises n’ont jamais envisagé d’utiliser des technologies d’intelligence artificielle (66,2%). Mais là aussi, les choses bougent puisqu’elles étaient encore 80,1% dans le cas en 2023”, conclut Statbel.