Un vaste plan social en préparation chez le distributeur Auchan

Le distributeur Auchan, longtemps fleuron de la galaxie Mulliez, connaît des difficultés depuis plusieurs années et s’apprête à présenter mardi aux représentants de ses salariés en France un projet de plan social d’ampleur, qui pourrait menacer environ 2.300 emplois.

Ne commentant qu’avec prudence faute d’informations officielles, le délégué syndical “retail” pour FO, Franck Martinaud, n’en a pas moins observé lundi auprès de l’AFP: “On a déjà eu de nombreux PSE (plan de sauvegarde de l’emploi, ndlr) mais aucun n’a dépassé 1.000 postes, si c’est ce chiffre-là, c’est énorme.” Sollicitée par l’AFP, la direction d’Auchan n’a pas souhaité faire de commentaire. Les syndicats s’attendent en tout cas à de mauvaises nouvelles mardi, avec la convocation des représentants des salariés de plusieurs entités du distributeur, lors de CSE (comité social et économique) prévus dans la région de Lille pour un “point sur la situation de l’entreprise et ses projets”. Selon une source proche du dossier interrogée par l’AFP et qui a demandé l’anonymat, environ 2.300 emplois pourraient être menacés par des plans sociaux menés à différents niveaux de l’entreprise: une partie dans les fonctions support au sein de différents sièges, une autre partie dans les magasins.