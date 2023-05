Un nouveau tube en papier 100% recyclable pour emballer les Pringles

L’information a fait le tour du monde. Et pour cause: il s’agit d’une première mondiale, à en croire les responsables.

En collaboration avec Fost Plus et la filiale belge de Sonoco, le groupe américain spécialisé dans l’emballage, Kellog’s a mis au point un nouveau tube 100% recyclable pour ses Pringles. La R&D a été conduite en Belgique sur le site malinois du groupe, a demandé cinq ans de travaux et coûté près de 100 millions d’euros.

Cette innovation “belge” sera introduite dans les deux autres sites de production de Pringles en Pologne et aux Etats-Unis. Le nouveau tube perd son fond en acier au profit d’une extrémité en papier-carton qui allège l’ensemble de 5 grammes, épargne de l’eau et économise 40% des émissions en CO2. L’ensemble est toujours aussi étanche à l’air afin de préserver la qualité des chips.

Certes, le couvercle en plastique demeure, mais il est recyclable à 100% via le sac bleu. Cette évolution intervient dans le plan global de Kellog’s qui vise à réduire ses émissions carbonées de 45% d’ici à 2030.