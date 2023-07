Un nouveau contrat F35 pour la Sabca?

Cela bouge décidément beaucoup dans l’aéronautique belge ces derniers temps…

Après le plus grand contrat commercial de son histoire signé par la Sabca avec Airbus, c’est au tour de Demoulin Aero et de la Sonaca d’entrer dans la danse. La première, située dans le zoning d’Alleur et pourvoyeuse de pièces de précision, directement et indirectement, pour Airbus et Embraer, entend mettre sur pied un consortium belge pour créer un one-stop-shop pour ses clients. Premier partenaire: la PME Dardenne Mécanique de Herstal qui évolue sur des projets similaires impliquant de la mécanique de précision. Quant à la Sabca, outre le plan horizontal construit pour le F35 (photo) dans le cadre du consortium BeLightning, elle vient de signer un accord cadre avec Lockheed Martin d’une valeur potentielle de 500 millions d’euros. Si cet accord se conclut par un contrat ferme, le constructeur belge fournira cinq panneaux situés sur la partie supérieure du F35 ainsi que le revêtement des faces inférieures des ailes. C’est l’usine limbourgeoise de Lummen dédiée aux matériaux composites qui assurerait la production dès 2027. Un contrat qui nécessitera aussi un investissement de 30 millions d’euros sur fonds propres pour construire un nouveau bâtiment et mettre en place une nouvelle technologie automatisée.