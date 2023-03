L ’UZ de Louvain est peut-être le meilleur hôpital du pays au niveau des soins. Mais en matière de repas, l’AZ Groeninge de Courtai est le premier du Benelux à se voir décerner un label de qualité par Gault&Millau.



Quatre établissements belges apparaissent dans The World’s Best Hospitals, le cinquième classement des meilleurs hôpitaux du monde dressé par le magazine américain Newsweek. L’hôpital universitaire de Louvain y apparaît en 48e position et il faut descendre à la 123e place pour trouver l’hôpital universitaire de Gand.

Mais peut-on se fier à pareil classement? Pas vraiment, commente Joris Moonens, porte-parole de l’agence Zorg en Gezondheid (Soins et Santé). Tout dépend en effet des paramètres pris en compte. Et pour notre pays, nombre de données cliniques font défaut.

Certes, une alternative flamande existe mais elle est encore mal connue: zorgkwaliteit.be. Géré par l’Institut flamand pour la qualité des soins (VIKZ), ce site internet permet des comparaisons objectives, par exemple, des risques de mortalité ventilés par affection, mais son utilisation n’est pas toujours évidente, de sorte qu’une nouvelle version plus conviviale devrait être développée d’ici la fin de l’année.

Basé à Courtrai et comportant plus de 1.000 lits, l’AZ Groeninge, dont les racines remontent au 13e siècle, ne figure pas dans cette liste mais peut néanmoins se targuer d’être le premier hôpital du Benelux à avoir reçu un label de qualité décerné par Gault&Millau au terme d’un audit de goût qui a porté sur 16 repas et leurs variantes diététiques à huit moments différents.

Pour Tino Gabriel, directeur financier et administratif de l’hôpital, la qualité des repas est cruciale dans le processus de guérison. C’est la raison pour laquelle l’institution s’efforce de développer davantage cet aspect de son offre de soins. Il permet notamment aux futurs hospitalisés de commander, par avance et en ligne, leur déjeuner.

D’après « De Standaard »