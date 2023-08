Un futur Brussels Auto Show plus Tik Tok et très médias sociaux

La Febiac a renoncé au Salon de l’Auto en janvier 2024. La société néerlandaise 402 a mobilisé plusieurs anciens de la fédération des importateurs d’autos pour lancer un salon alternatif, le Brussels Auto Show.

La société néerlandaise 402, l’organisateur du futur Salon de l’Auto à Bruxelles, le Brussels Auto Show , cherche à rapprocher le plus possible son image de celui des précédents salons. Il avait toujours été organisé par l’association des importateurs de voitures, Febiac. Du coup, 402 met en place un « advisory board » (conseil consultatif), où l’on retrouve quelques anciens de cette fédération, dont Pierre Lalmand, ancien patron du Salon de l’Auto, et Luc Bontemps, ancien CEO de Febiac. Le président de ce comité est Eric-Mark Huitema, ancien directeur général d’ACEA, la fédération européenne des constructeurs automobiles.

Une annonce pour donner une assise

La Febiac a renoncé à organiser un salon en janvier 2024, faute d’un nombre suffisant de marques exposantes. Lorsque la rumeur selon laquelle la société 402 envisageait d’organiser un salon en lieu et place de la Febiac est sortie, cette dernière avait réagi tièdement dans un communiqué.

« FEBIAC souhaite attirer l’attention du public sur le fait que ces événements organisés par des tiers (pour autant qu’ils aient lieu) n’ont aucun lien avec les événements organisés par FEBIAC sous les noms de marque « Autosalon », « Dream Cars », « Brussels International Motor Shows », « European Motor Show Brussels Auto », « Salon », « Salon de l’Auto » » avait-elle indiqué, dans ce communiqué, en juin dernier.

Pas de rôle exécutif

La société 402 a intitulé son salon, qui se tiendra du 17 au 21 janvier, le Brussels Auto Show. Même sans rôle exécutif, la présence de quelques noms connus du secteur auto, des anciens de la Febiac et de l’ACEA, ressemble à un adoubement. « En tant que membre du Conseil consultatif, Pierre Lalmand mettra son expertise au service de l’orientation de la direction stratégique du nouveau Brussels Auto Show (première édition du 17 au 21 janvier 2024), contribuant à façonner son contenu, ses fonctionnalités » indique un communiqué de la société 402.

2 palais sur 5 avec des autos neuves

Sur les 5 palais du Heysel occupés par le Brussels Auto Show, seuls 2 comportent des stands de voitures neuves qui pourraient provenir d’importateurs ou de concessionnaires. L’entreprise 402 cherche surtout à organiser une fête de l’automobile, articulée autour de youtubeurs connus et d’influenceurs. Le vaste Palais 5 sera utilisé pour un catwalk d’autos spectaculaires. Chaque jour sera clôturé avec un DJ « incroyable » (dixit le site du Brussels Auto Show). L’un des objectifs est d’attirer un public jeune.

Un salon plus Tik Tok, très médias sociaux

Eric-Mark Huitema semble balayer l’ancien Salon. « J’ai été impliqué dans les anciens salons automobiles de Bruxelles, en tant que conférencier et visiteur, mais la nouvelle approche avec une intégration accrue des médias sociaux, un défilé de voitures, des stars de YouTube et des sensations de TikTok, offrira une nouvelle dimension attrayante pour toute la famille et la communauté automobile. »

La Febiac n’est pas opposée à la tenue d’un salon par une organisation tierce. Elle n’a toutefois pas abandonné l’espoir de pouvoir organiser, à partir de 2025, un Salon avec ses membres, que le succès d’un Brussels Auto Show pourrait rendre bien difficile.