Un conseil d’entreprise extraordinaire convoqué mardi matin chez Delhaize

La direction de Delhaize a annoncé lundi la tenue d’un conseil d’entreprise extraordinaire pour évoquer « les perspectives d’avenir » de l’enseigne mardi matin, confirmant une information de L’Echo.

Elle souhaite garder la primeur du contenu aux membres du conseil d’entreprise et ne fera pas plus de commentaires d’ici là. D’informations, les syndicats n’en ont effectivement pas encore eues. « Nous sommes dans l’expectative de ce qui va nous être dit », confirme Myriam Delmée, pour le Setca. « Nous n’avons eu aucun contact avec la direction, il y aura des réductions de coûts, ça c’est sûr, mais on ne sait pas où. »