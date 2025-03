Un bilan très positif pour les parcs d’activités économiques namurois en 2024

Le Bureau économique de la province de Namur (BEP) a dressé mardi un bilan très positif de l’évolution de ses parcs d’activités pour l’année 2024. Pas moins de 1.656 entreprises y sont désormais actives, soit 97 de plus que fin 2023. Quelque 1.000 emplois ont également été créés, portant leur nombre total à 19.750.

Le BEP a totalisé 29 actes signés en 2024, contre 26 en 2023. A eux seuls, ils ont permis la création de 637 emplois, contre 252 en 2023. Au total, ce sont 18 hectares qui ont été vendus, pour un investissement global de 86 millions d’euros, soit une augmentation de près de 60%. “Cela prouve que les entreprises envisagent l’avenir avec un certain optimisme, malgré un contexte international instable”, a commenté le BEP.

Trois projets phares ont rythmé l’année 2024. Le premier est l’éco-centre de formation du Forem et de l’Ifapme, à Belgrade. Construit sur un ancien site militaire reconverti en parc d’activité économique urbain (le Cit-Ys), ce projet occupe quatre hectares et accueillera environ 250 travailleurs, mais aussi près de 800 étudiants. Le groupe Plumart, actif dans le domaine de la literie, va également déménager son pôle logistique wallon de Wavre au parc d’activité Ecolys, à Suarlée. Cela représente une cinquantaine d’emplois. Enfin, le groupe BVI, spécialisé dans l’immobilier d’entreprises, a fait l’acquisition de 6.500 m² de bâtiments et l’opération devrait déboucher sur la création de 65 à 70 emplois à terme.

Des entreprises actives dans les parcs d’activités du BEP revendent ou louent également leurs infrastructures. En 2024, ce sont 65 ventes et 35 locations qui ont été formalisées, permettant la création de 450 emplois supplémentaires, pour un investissement de 40 millions d’euros.

L’année 2025 a aussi bien commencé pour le BEP, avec 30 demandes d’implantation déjà approuvées, pour une superficie totale de 12 hectares, des investissements à hauteur de 80 millions d’euros et quelque 300 emplois créés.