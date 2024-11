Un Belge sur deux consulte la presse quotidienne tous les jours

Un Belge sur deux (56 %) consulte chaque jour une marque de la presse quotidienne, selon l’étude Belgian Publishing Survey (BPS) du Centre d’Information sur les Médias (CIM).

Sur des échelles de temps plus grandes, ce sont 72 % des Belges qui lisent chaque semaine un hebdo ou chaque mois un titre mensuel. De manière plus générale encore: 94 % des citoyens consultent au moins une marque de presse au cours du mois.



Presque huit sur dix (79 %) lisent au moins un titre en version papier chaque mois. Ils sont légèrement plus nombreux (83 %) à le faire en version digitale. C’est d’ailleurs le smartphone qui est l’appareil le plus largement utilisé pour s’informer en ligne, avec plus de la moitié (52 %) des connexions. Le reste se partage entre l’ordinateur portable (21 %), la tablette (14 %) et l’ordinateur de bureau (12 %).



La grande majorité des lecteurs sont des lecteurs assidus, lisant ou feuilletant presque tous les exemplaires, que ce soit en version papier ou en édition digitale. Ainsi, 15 % de ceux-ci affirment lire complètement chaque exemplaire de leur titre préféré et 24 % prennent connaissance de la majorité du contenu. Le CIM note encore que 45 % des lecteurs consultent plusieurs fois le même exemplaire.



L’étude Belgian Publishing Survey évalue l’audience des marques de presse, qu’elles soient consultées en version papier ou numérique. Pour cette édition, les données couvrent la période de juin 2023 à mai 2024, avec un total de 8.030 interviews réalisées.

Croissance pour Trends/Tendances

Selon les chiffres du CIM, les titres Trends, Trends/Tendances et Data News renforcent leur position de leaders comme sources d’information indispensables pour le monde des affaires belge :

• Trends et Trends/Tendances montrent une croissance de 7,6 %, atteignant plus de 300 000 lecteurs.

• Trends Style connaît une augmentation spectaculaire de 38,6 % et atteint désormais 154 000 lecteurs.

• Data News progresse de 11,9 % et compte plus de 72 000 lecteurs.