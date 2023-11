Un bar Magritte pour ses 125 ans

Ce mardi 21 novembre, le plus surréaliste des peintres belges aurait eu 125 ans. Pour commémorer cet anniversaire, un nouveau lieu festif ouvre ses portes aujourd’hui à Bruxelles : le Bar Magritte, au cœur de l’Hôtel Amigo.

Ne vous attendez pas à un ciel bleu, des nuages, des chapeaux melons et des pipes en enfilade. Pour l’intronisation de ce tout premier Bar Magritte (le seul et unique au monde), la décoratrice Olga Polizzi a misé sur une période moins connue de l’artiste belge : ses années dites « cubistes » qui se sont étirées entre 1918 et 1922. Ce sont donc des couleurs vives et inattendues (du jaune, de l’orange, du rouge, du vert…) qui triomphent sur les murs de cette nouvelle « place to be », au rez-de-chaussée de l’Hôtel Amigo, à deux pas de la Grand-Place de Bruxelles.

Ce choix stylistique s’est fait en concertation avec Charles Herscovici, le gardien des droits intellectuels de l’œuvre de René Magritte, qui a finalement donné son feu vert à ce projet de bar surréaliste. Fixée sur papier peint, la longue fresque murale s’inspire de trois tableaux méconnus du Musée Magritte et se déroule dans trois salons feutrés, autour d’un bar en laiton majestueux, bordé de vitraux Art déco et de fauteuils moelleux.

Ceci n’est pas une marque

Mais combien l’hôtel Amigo a-t-il payé au seul ayant-droit du peintre disparu pour utiliser la marque Magritte dans l’appellation de son nouveau bar ? « Magritte n’est pas une marque, rectifie d’emblée Charles Herscovici. Ce n’est pas Delhaize ni Coca-Cola ! Nous ne sommes pas dans le domaine du droit des marques, mais dans le domaine du droit d’auteur. Ce n’est pas la même chose.»

Sur la question financière, le gardien du temple « magrittien » précise toutefois qu’il s’agit ici d’un échange de bons procédés et qu’aucune somme d’argent n’a été réclamée à la chaîne d’hôtels Rocco Forte, propriétaire de l’Hôtel Amigo, pour utiliser le nom du peintre pour son bar. « C’est une idée qui vient tout droit de la ville de Bruxelles, confie Charles Herscovici. Au départ, j’étais hésitant, mais après une courte réflexion, j’ai accepté. Parce que c’est un plus pour Magritte, c’est un plus pour Bruxelles, c’est un plus pour la Belgique. »

Cocktails surréalistes

La touche surréaliste du nouveau Bar Magritte ne se limite pas à la seule décoration des lieux. A la carte de l’établissement, une vingtaine de cocktails attendent le voyageur curieux : 10 concoctions directement inspirées des œuvres du peintre – comme Shéhérezade (un Martini citronné), Lyrisme (une célébration de la poire) ou encore Magritte (un hommage sophistiqué à son amour pour le vin rouge) – et 10 autres cocktails plus classiques tirés de son expérience de vie (parmi eux, le Bronx qui évoque son long séjour à New-York).