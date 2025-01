UCB noue un accord dans l’IA pour accélérer sa recherche sur les anticorps

Ce 9 janvier, le groupe pharmaceutique belge annonce avoir conclu un accord avec Ailux Biologics, une filiale de XtalPi, un des leaders de la découverte de médicament par intelligence artificielle, pour pouvoir utiliser sa plateforme d’IA biologique XtalFold.

XtalFold est une suite logicielle propriétaire basée sur l’IA « qui fournit des informations structurelles rapides et précises afin d’accélérer l’innovation biologique à travers de multiples phases ».

En vertu de cet accord, dont les termes financiers n’ont pas été dévoilés, Ailux Biologics accorde à UCB une licence non exclusive pour exploiter sa plateforme d’IA dans le cadre de la découverte et de l’ingénierie de produits biologiques. L’IA va permettre une utilisation plus précoce et plus étendue des informations structurelles des anticorps antigène dans le processus de découverte de médicaments, explique UCB, et ces avancées ont le potentiel de transformer les méthodes de découverte d’anticorps, élargissant les applications thérapeutiques et accélérant le développement de molécules innovantes.

UCB souligne que « dans des études de référence rigoureuses, XtalFold a atteint des performances de pointe en termes de taux de réussite global et de qualité des régions difficiles à modéliser comme l’interface anticorps-antigène. XtalFold a été concédé sous licence à de multiples sociétés pharmaceutiques mondiales et a fourni des résultats très impactants dans une variété de projets, notamment la conception d’antigènes, l’identification d’épitopes, la maturation d’affinité, l’ingénierie de la sensibilité au pH et la conception de bispécifiques ».

Un solide héritage

UCB compte utiliser cette plateforme pour améliorer sa recherche sur les anticorps, un domaine dans lequel le groupe belge possède « un solide héritage en matière de découverte et d’ingénierie », souligne Daniel Lightwood, Head of Antibody Discovery and Optimisation chez UCB.

« UCB est depuis longtemps un pionnier dans l’exploitation de l’informatique pour développer des produits biologiques hautement différenciés qui profitent aux patients », explique Jian Ma, le PDG de XtalPi. » Yi (Alex) Li, vice-président de XtalPi et directeur d’Ailux Biologics, ajoute que « le récent prix Nobel (de chimie, NDLR) a mis en évidence l’impact révolutionnaire de la prédiction de la structure des protéines ».