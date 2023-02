UCB a enregistré un chiffre d’affaires de 5,52 milliards d’euros en 2022

Le groupe biopharmaceutique UCB a atteint un chiffre d’affaires de 5,52 milliards d’euros l’année dernière, en baisse de 4% par rapport à 2021 (-7% à taux de change constant), rapporte-t-il mercredi dans son rapport annuel. La rentabilité sous-jacente (ebitda ajusté) s’est élevée à 1,26 milliard d’euros (-23%) alors que les ventes nettes ont affiché 5,14 milliards d’euros (-6%).

Le bénéfice a, lui, diminué à 418 millions d’euros (-61%), tandis que le bénéfice de base par action s’est élevé à 4,37 euros contre 6,49 euros en 2021. Le conseil d’administration d’UCB propose un dividende de 1,33 euro par action (brut).

« En 2022, nous avons touché plus de 3,4 millions de personnes atteintes de maladies immunologiques et neurologiques sévères et nous sommes en pleine préparation pour proposer de nouvelles options thérapeutiques à l’avenir, tout en devant affronter divers obstacles », explique le CEO Jean-Christophe Tellier. Le groupe a notamment été confronté à un report de lancement du bimekizumab aux États-Unis, pour les personnes atteintes de psoriasis. Il attend un retour d’information des autorités de réglementation américaines pour le deuxième trimestre.

Pour cette année, UCB prévoit un chiffre d’affaires de 5,15 à 5,35 milliards d’euros.