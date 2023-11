Trophée de l’indépendant de l’année: la passion à l’honneur

La deuxième édition du Trophée de l’Indépendant de l’Année organisé par VOObusiness en collaboration avec Trends-Tendances, Sudinfo et l’UCM a récompensé 100% Liégeois, NeZ ZeN et SaprisKids!.

Lancé l’année dernière, le Trophée de l’Indépendant récompense les TPE wallonnes et bruxelloises qui proposent la meilleure expérience client. Au terme des votes du public et du jury, 10 finalistes ont été retenus, parmi lesquels un top 3 a émergé : 100% Liégeois, NeZ ZeN et SaprisKids!. Ils succèdent à Sport & Vous, Ciarro’s Barber Shop et Le Panier de Maxim, lauréats de la première édition.

1. 100% LIÉGEOIS: des produits locaux et artisanaux

Implanté dans le quartier des Vennes à Liège, 100% Liégeois propose depuis l’ouverture de sa boutique en avril 2021 une large gamme (plus de 800 références) de produits de la province de Liège. Les deux fondateurs, Kerby Manise et Geoffrey Defize, souhaitent avec leur projet rendre hommage à la richesse gastronomique locale en mettant à l’honneur des producteurs artisanaux. Outre les spécialités typiquement liégeoises bien connues telles que gaufres, sirops et boulets à tartiner, les gourmets peuvent notamment savourer des confitures et confiseries ou quelques bières artisanales (plus de 150 références) et autres alcools (plus de 70 références).

Kerby Manise et Geoffrez Defize ont créé dans leur boutique un espace convivial qui permet de déguster sur place les produits proposés. Des produits que l’on peut également retrouver sur une plateforme de vente en ligne. 100% Liégeois se positionne comme un « micromarché » par opposition à l’hypermarché. Les clients peuvent dénicher dans ses rayons la plupart des produits secs essentiels à la confection des plats du quotidien. Depuis son lancement, cette épicerie fine rencontre un vif succès auprès de clients, il est vrai, très attachés à leur principauté et qui découvrent à l’occasion des richesses insoupconnées de leur terroir.

L’enseigne s’inscrit parfaitement dans l’ambiance chaleureuse et décontractée locale et les fondateurs sont aux petits soins pour prodiguer conseils et renseignements à leurs clients. Parmi les services qu’offre 100% Liégeois figure la réalisation de colis-cadeaux ou paniers gourmands sur mesure. Des assortiments qu’ils destinent tant aux particuliers qu’aux entreprises locales toutes heureuses de promovoir leur province.

2. NEZ ZEN: les artisans parfumeurs

Voilà sept ans que Romain Pantoustier et Aurélie Gillon ont lancé au cœur de Namur NeZ ZeN. Cette parfumerie artisanale plonge le client dans un univers olfactif où il peut, entre autres, découvrir les facettes de ce métier atypique lors de différents ateliers. C’est un véritable voyage à travers les sens et les essences qu’ils proposent, en prodiguant des conseils personnalisés, afin de tester les senteurs qui conviennent le mieux à chacun. Les nouvelles créations parfumées sont concotées au sein de l’atelier-magasin et les clients ont l’occasion de découvrir le travail d’assemblage, de recevoir des explications sur les matières premières utilisées et de donner leur avis sur les créations à venir.

Les participants à ces ateliers peuvent ainsi comprendre les familles olfactives et mélanger eux-mêmes les huiles essentielles pour expérimenter leurs propres créations. La parfumerie namuroise privilégie la matière naturelle et les créations «issues de la nature et hors des sentiers battus». Elle propose une gamme de parfums, parfums d’ambiance et cosmétiques. L’ensemble de ses produits sont véganes. Aurélie Gillon et Romain Pantoustier sont particulièrement attentifs à diminuer leur impact écologique en privilégiant les circuits courts, en offrant des flacons réutilisables, en choisissant des producteurs aux méthodes de culture raisonnée, etc.

NeZ ZeN propose des créations sur mesure tant pour les particuliers que pour les entreprises. En ce qui concerne le B to B, la parfumerie peut créer des fragrances (parfums ou parfums d’ambiance) destinées à être commercialisées, parfumer des petites surfaces commerciales via une diffusion passive par nébulisation, imaginer des cadeaux d’entreprise originaux et personnalisés ou encore créer des activités ludiques et team buildings autour du parfum.

3. SAPRISKIDS!: pour nos enfants

Concept store dédié à la consommation responsable dans le domaine de l’enfance, SaprisKids! entend placer le bien-être de chaque client qui rejoint, comme le note la baseline de la boutique située à Marcinelle, « le clan des adultes de demain ». A l’initiative de ce projet consacré aux enfants se retrouvent deux amies, Cécile Depelsenaire et Roxane Battisti, qui, devenues mamans, ont appris à se connaître et défini les valeurs qui ont du sens à leurs yeux. Comme elles le soulignent, elles souhaitent œuvrer au développement d’un monde meilleur pour nos enfants. Toutes deux sont attentives à l’environnement, soucieuses de ne pas surconsommer mais de consommer avec raison, de manière locale et durable.

SaprisKids! s’inscrit à merveille dans cette philosophie. En pratique, la boutique et l’e-shop proposent différents produits et services : des vêtements de qualité de seconde main pour enfants de 0 à 12 ans (plus de 5.000 vêtements), la location de jeux qualitatifs pour contribuer au développement de l’enfant (plus de 150 jeux), des articles neufs de créateurs et entrepreneurs locaux et des ateliers en lien avec les valeurs des fondatrices. Elles accueillent enfants et adultes dans un cadre chaleureux et convivial, les conseillant en se basant sur leur propre expérience.

Cécile Depelsenaire et Roxane Battisti cherchent également à la demande de leurs clients des solutions, voire des « pépites », confectionnées par des artisans locaux. Outre le magasin, SaprisKids! est également active sur les réseaux sociaux et via son e-shop. Lancée fin 2020, la boutique ne cesse de grandir avec ses clients qui sont les parents de demain. « C’est un projet d’avenir qui prend soin de la planète et du futur de nos enfants », concluent les fondatrices.