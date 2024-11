Transport : les livraisons à vélo ont doublé

Les livraisons à vélo ont doublé entre 2022 et 2023 pour atteindre environ 3,1 millions de colis, ressort-il du baromètre 2024 de la Belgian Cycle Logistique Federation (BCLF) dévoilé mardi.

Bruxelles domine largement avec 60% des livraisons cyclo-logistique en Belgique, suivie de la Flandre qui en réalise 35%, tandis que la Wallonie représente 5% des livraisons à vélo.

Les livraisons à vélo ne représentent toutefois qu’une faible partie des livraisons (moins de 1%), estimées en 2023 à 381 millions de colis, pour un secteur qui emploie environ 225.000 travailleurs.

700 emplois

En termes d’emploi, la tendance suit, avec une croissance qui a plus que doublé, atteignant près de 700 emplois. Mais avec toutefois “une faible représentation des femmes dans le secteur”, peut-on lire dans le baromètre. D’après ce dernier, plus de 33% des entreprises du secteur déclare ne compter aucune femme dans leurs équipes. 33% des répondants indiquent que moins de 10% de leur effectif est féminin, tandis que seulement 11% déclarent avoir entre 10% et 25% de femmes.

En 2023, la cyclo-logistique a par ailleurs permis d’économiser 3.078 tonnes de CO2 et jusqu’à 10,3 millions d’euros en coûts liés à la congestion.

Dans son baromètre, la BCLF présente également les résultats d’une étude menée en collaboration avec les experts de la start-up Kale AI, spécialisée dans le domaine de la logistique urbaine. La BCLF a ainsi mesuré et analysé des milliers de livraisons à Bruxelles effectuées à la fois en camionnettes et en vélos cargo. “Le rapport dévoile que les vélos cargos ont une performance moyenne 28% supérieure à celle d’une camionnette, permettant de sauver jusqu’à 3 heures de service économisées pour 100 livraisons dans les zones les plus contraignantes. Ils restent performants malgré les congestions quotidiennes et dans tous types de territoires urbains, contrairement aux camionnettes.”