Transfert d’Yves Mattagne à Anderlecht pour un espace de networking d’exception

Le club d’Anderlecht se lance dans une collaboration avec Yves Mattagne, l’un des plus grands noms de la gastronomie belge, pour offrir une véritable expérience lors des soirs de matchs.

Le Royal Sporting Club Anderlecht, le « Belgium biggest business club » avec ses 500 entreprises et 2500 clients business, souhaitait offrir une expérience premium lors des matchs de son équipe. Pour faire revenir au stade des personnes qui n’y venaient plus. Mais aussi parce que les matchs de foot, qui allient liesse et cadre informel, sont des endroits idéaux pour développer son networking dans tous les secteurs et toutes les industries et recevoir ses clients les plus précieux. Surtout si derrière les fourneaux on retrouve Yves Mattagne, le chef doublement étoilé de La Villa Lorraine, et à la manœuvre l’agence évènementielle Simply Better. C’est d’ailleurs à ces derniers que l’on doit, entre autres, la Terrasse O2 et ses fameux apéros à l’hippodrome de Boitsfort.

Networking, sport et gastronomie

Cette initiative cadre parfaitement avec une des dernières tendances business. Les adeptes du networking cherchent en effet de plus en plus à sortir de l’habituel « food and drink » en offrant un petit plus, une énergie particulière. Ils veulent désormais offrir mieux que ce qui se fait ailleurs. Or si le choix d’un stade et d’un match de foot peut surprendre, il offre la possibilité à différents milieux de se croiser dans une ambiance relativement bon enfant tout en ne sacrifiant rien à la qualité. Denis Van Praet, partner chez Simply Better, précise que « c’est une vraie montée en gamme. Et elle va de l’arrivée dans le parking, à l’accueil, en passant par le service à table. Soit avant, pendant et après le match de foot. L’idée est d’apporter une valeur ajoutée qui aille au-delà du service traiteur ».

Les stades possèdent en effet l’infrastructure pour accueillir de grands groupes dans les meilleures conditions. Ainsi, le RSCA dispose de pas moins de sept restaurants. Et deux de ceux-ci, le Saint-Guidon et le Chef’s Table, seront dirigés par Yves Mattagne pour trois ans les soirs de match. Si le chef étoilé n’a encore jamais collaboré avec un club de foot, le monde du sport ne lui est pas inconnu. Il a déjà régulièrement loué ses services lors d’événements pour la Formule 1, le Van Damme et même les Jeux Olympiques.

Une vraie prestation VIP

Pour pouvoir réserver une table, il faut cependant être membre du RSCA. Mais qu’on ne s’y trompe pas, avec un couvert aux alentours de 250 euros, on est ici dans une vraie prestation VIP. Ce qui fait d’Anderlecht l’un des seuls clubs à offrir un service étoilé en son sein. Selon les intéressés, même au PSG on n’offrirait pas un tel service.

Le chef Mattagne devrait être présent à la plupart des matchs de la saison pour servir pas moins de 300 couverts répartis sur les deux restaurants. Et avec, à chaque fois, un nouveau menu. Soit au minimum 20 dates et principalement le dimanche. De quoi laisser de nombreuse possibilité pour élargir l’offre et permettre à l’agence évènementielle Simply Better de proposer cet espace de choix pour des évènements en dehors des jours de match.