“Tout est réuni pour faire de Lunch Garden une histoire à succès”

“Nous pensons que tout est réuni pour faire de Lunch Garden une nouvelle histoire à succès”, a affirmé mercredi Erik Verkest, le CEO de la société d’investissement CIM Capital.

Plus tôt dans la journée, il a été annoncé qu’un accord avait été conclu sur la relance de la chaîne de restaurants Lunch Garden, avec la société d’investissement CIM Capital comme nouvel actionnaire. Sur les 62 restaurants, 41 rouvriront et environ la moitié des travailleurs seront conservés. “

Nous sommes convaincus que Lunch Garden mérite absolument sa place sur le marché belge. Il s’agit d’un concept intéressant et intemporel. Nous pensons qu’il y a de bons emplacements, des franchisés solides, un personnel motivé. Nous pensons que tout est réuni pour faire de Lunch Garden une nouvelle histoire à succès”, a commenté Erik Verkest.

Pour le CEO de la société d’investissement anversoise, “avec un périmètre plus restreint, il est également possible de démarrer directement avec un bilan sain et les restaurants les plus solides”. “Nous pensons qu’avec un plan d’investissement adéquat, Lunch Garden a un avenir certain. (…) Grâce à cette structure de transaction, nous sommes libérés de la lourde dette du passé”, a-t-il conclu