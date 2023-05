TotalEnergies-Couche tard: les syndicats appellent à la grève le 22 mai

Les syndicats CNE/CSC et Setca appellent tous les employés de TotalEnergies à faire grève le 22 mai prochain, ont-ils annoncé dans un communiqué.

A la mi-mars, TotalEnergies avait annoncé son intention de s’associer à Couche-Tard pour l’exploitation de ses 619 stations-service en Belgique et au Luxembourg via une co-entreprise dans laquelle la société canadienne détiendra la majorité des parts. La compagnie pétrolière française en conservera environ 40%. Quelque 900 personnes sont employées dans les stations-service concernées et 130 dans les services d’appui.

L’annonce a suscité des inquiétudes au sein du personnel, d’autant que la garantie d’emploi offerte au personnel ne serait que d’un an. Les syndicats craignent une stratégie de dumping social et reprochent à la direction de TotalEnergies de ne faire que peu de cas de la concertation sociale.



« A la suite des différents conseils d’entreprise extraordinaires, les syndicats sont malheureusement arrivés à la conclusion que la direction de TotalEnergies Marketing Belgium n’a aucune intention – ou mandat – pour négocier quelque clause sociale que ce soit dans le cadre de la cessation brutale du réseau de stations-services, cartes et fonctions support », dénoncent la CNE/CSC et le Setca dans un communiqué.



Les syndicats appellent dès lors « tous les employés de TotalEnergies, à faire grève le lundi 22 mai et à se rassembler pour marquer leur désaccord avec ce projet ». Rendez-vous est ainsi donné, dès 9h lundi, devant le siège social de TotalEnergies, boulevard Anspach à Bruxelles. Les manifestants rejoindront ensuite la manifestation nationale contre le dumping social et pour les libertés syndicales prévue ce 22 mai au départ de la gare de Bruxelles-Nord.