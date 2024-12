Les titres-services vont (encore) augmenter au 1er janvier 2025

À partir du 1ᵉʳ janvier 2025, le prix des titres-services en Wallonie sera indexé deux fois par an (en janvier et en juillet) pour s’adapter à l’inflation, afin de garantir la viabilité financière du système. Cette réforme, issue d’une décision antérieure, vise à protéger les entreprises et les travailleurs tout en répartissant les ajustements de manière progressive.

Les nouveaux tarifs débuteront à 10,20 € pour les premiers quotas, avec des augmentations pour les volumes suivants, atteignant jusqu’à 12,20 € pour les titres en fin de quota. Les avantages fiscaux restent inchangés, incluant une déduction de 10 % sur les 150 premiers titres-services annuels par personne, et les titres achetés en 2024 resteront valables sans surcoût en 2025.