Tesla veut implanter une deuxième usine à Shanghaï

Le constructeur américain de voitures électriques Tesla va implanter une deuxième usine en Chine, également à Shanghaï, pour fabriquer ses batteries Megapack, a rapporté dimanche l’agence de presse Xinhua.

L’usine aura une capacité initiale de 10.000 batteries Megapack par an et devrait commencer à produire « au deuxième trimestre de 2024 », selon cette source. Ce sera la deuxième de Tesla à Shanghaï, après l’ouverture d’un vaste site en 2019. Les mégapacks de Tesla, destinés à stocker l’énergie et stabiliser l’alimentation des réseaux électriques, revendiquent de pouvoir emmagasiner chacune plus de 3 mégawattheures.

L’annonce intervient dans la foulée de la présentation aux investisseurs par Elon Musk, fondateur de Tesla, d’un ambitieux mais vague plan de croissance. Il avait confirmé début mars la construction au Mexique d’une autre usine, pour l’assemblage de véhicules, près de Monterrey.

Tesla est au zénith, après des années de pertes, grâce à une succession impressionnante de bénéfices records, dopés par l’ouverture d’usines et la montée en puissance de sa production. Le groupe américain joue aussi le rôle de principal catalyseur de la révolution en cours dans l’automobile, la plupart des efforts d’innovation des constructeurs passant du moteur à combustion interne à l’électrique.

Malgré ce succès, Elon Musk n’a pas atteint certains de ses objectifs très ambitieux. Le prix d’entrée de gamme de sa voiture la moins chère, 43.000 dollars pour la Model 3, aux Etats-Unis, s’est révélé trop élevé pour de nombreux américains, malgré sa vocation à séduire un très large marché. Elon Musk est aussi en retard sur son agenda de commercialisation d’un véhicule entièrement autonome, la technologie d’aide à la conduite développée par Tesla ayant stimulé les enquêtes des autorités de régulation américaines.

Ses relations avec la Chine ont, par ailleurs, fait sourciller à Washington, le président américain Joe Biden ayant déclaré en novembre que les liens de la direction du groupe avec les pays étrangers étaient « dignes » d’être examinés.