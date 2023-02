TEDi, magasin allemand concurrent d’Action, arrive en Belgique, annonce le site Retail Detail. Le discounter prévoit d’ouvrir une petite dizaine de magasins dans notre pays cette année.

Le discounter allemand TEDi, encore inconnu en Belgique, prépare son arrivée. Le partenaire immobilier Retail Point est en effet à la recherche de surfaces de magasins d’environ 1 000 m² à travers la Belgique dans ce but, annonce le site Retail Detail. Rien que cette année, l’entreprise souhaite ouvrir cinq à dix succursales dans notre pays.

Action aura donc un concurrent de poids frontal : le nouveau venu non alimentaire vise en effet également des articles pour la maison à bas prix, de la papeterie, de la décoration, des jouets et des produits de bricolage. TEDi vise également à devenir la référence unique pour les chasseurs de bonnes affaires.

Viser les 5.000 magasins

La gamme TEDi comprend un total de 15.000 références. Si l’accent est mis sur l’esthétique et le design, l’offre permanente est complétée par des articles en déstockage, avec de nombreux articles à seulement 1 euro, ainsi que des produits saisonniers. Le discounter a également une marque maison : TEDi Black.

La nouvelle de l’expansion belge est presque simultanée à l’annonce de l’arrivée de TEDi en France. La chaîne y ouvrira son premier magasin à Evreux, ajoute encore le site Retail Detail.

Aujourd’hui, le détaillant hard discount, dont le nom complet est Top Euro Discount, compte plus de 2.750 magasins dans 11 pays d’Europe centrale (Allemagne, Hongrie, Autriche, Pologne, Slovaquie et République tchèque) et d’Europe du Sud (Italie, Croatie, Portugal, Roumanie, Slovénie et Espagne). À moyen terme, la chaîne prévoit de quasi doubler son réseau pour atteindre 5.000 magasins, avec des magasins en Belgique, en France et au Royaume-Uni également.