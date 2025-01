Swave Photonics lève 27 millions d’euros

Créée officiellement en 2022, même si les travaux de recherche ont quasi 10 ans, Swave Photonics est une spin-off de l’Imec, l’institut louvaniste devenu une référence mondiale dans le domaine de la tech et des semi-conducteurs en particulier.

Swave Photonics a pour objectif de repenser entièrement la manière dont on conçoit, et donc utilise, les hologrammes. Sa solution est basée sur une puce miniature qui intègre le système de projection et autorise une définition de 8 téléviseurs 4K sur 5 mm². Sa solution intéresse de grandes entreprises du monde entier, dont General Motors (projection de données sur le pare-brise, etc.).

Pour poursuivre son développement, elle vient de lever 27 millions d’euros auprès, entre autres, de la SFPIM, du fonds imex.xpand et du Fonds EIC. Swave Photonics avait levé 10 millions d’euros il y a deux ans.